(PISMO BRALCA) Kvantiteta in kvaliteta

Piše: Franc Bešter, Zg. Besnica

Nedavno sem na TV gledal intervju dr. Jožeta Možine z dr. Matjažem Gamsom, ki se že desetletja ukvarja s problematiko izumiranja Slovencev, sicer častilcem UI z IJS. Intervju se je zaključil nekako tako: Matjažu še zdaj niso povsem jasni vzroki tega izumiranja (ki grozi vsem manjšim evropskim narodom!) – ali gre za neko protinatalno politiko ali pa za neke spontane procese v moderni družbi. Ta članek na to temo sem se odločil napisati iz več razlogov.

Najprej: vzroki za nizko nataliteto (ki je pod mortaliteto, in po tej projekciji naj bi Slovenci izumrli v 100-200 letih!) so vsaj meni osebno dokaj znani in sem se jih dotaknil že v prejšnjem članku. Gre za posledice zadnje revolucije v razvoju orodij, one pa so v izgubi smisla (življenja, trpljenja), gre za velikansko preobrazbo družbe, iz poljedelske v industrijsko, ko starši ne potrebujejo več otrok za delovno silo, še več, otroci so danes bolj ovira – kar se tiče poklica, kariere… . In gre tudi za negativne učinke tehnike na okolje (kriza okolja), in za učinkovita uničevalna orožja, zaradi česar mnogi starši nočejo spravljati otroke na ta nevarni svet negotove prihodnosti.

Nasploh pa mislim, da takrat, ko gledamo na nataliteto-mortaliteto, delamo neko veliko napako: pred očmi imamo samo številke, kvantiteto, kar je sicer značilno za modernega človeka, ki resnico in odgovore išče na ta način – skozi meritve in grafe, a to je posledica nekega načina mišljenja, ki je enostransko in zato zmotno. Ob tem namreč izpred oči izgubljamo kvaliteto. Mene osebno (kot bivšega pedagoga) pa dosti bolj kot številke skrbi »kvaliteta« sodobne mladine – to problematiko sem osvetlil v zadnjem članku, zato tu ne bom ponavljal. A Gams tega sploh ni omenil, ne zavedajoč se, da so ena od posledic takšne mladine tudi majhne njihove bodoče družine – povratna zanka! Da ne govorim o slabi vzgoji v njih (razvajanje, neurejene, razbite družine, nezvestoba…).

Poleg vsega tega, bolj nevarno za narod (od prenizkih številk) je tisto, na kar je nedavno opozoril dr. Žiga Turk: izginjanje nacionalne identitete, (pre)nizka narodna zavest (zavednost) Slovencev. Izgubljanje korenin: nepoznavanje narodove zgodovine in kulture, brisanje zgodovinskega spomina. Na tem se gotovo dela tudi namerno: Evropa postaja talilnica kultur, nevarni so močni tokovi migrantov iz drugih kultur, globalisti delajo na razgradnji evropskih narodov.