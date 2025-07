(PISMO BRALCA) Izstop iz pravokotnega sistema

Piše: Franc Bešter, Zg. Besnica

Moderna doba se je začenjala z odpiranjem človekovega pogleda v tretjo dimenzijo. Razsvetljenstvo iznajde kartezijanski (pravokotni, koordinatni) sistem, v katerega se vnašajo rezultati meritev, ravno merjenje pa je najbolj odločilno omogočilo razvoj tehnike in njeno uporabo v svetu. Gre torej za razvoj Orodij. V novi dobi, ki prihaja, pa bo treba najti pot do resnice (o dogajanju sveta) in način za pravilno odločanje, usmerjanje v življenju, kar pa bo zahtevalo odpiranje oči duše v absolutno zgoraj, s tem, sem prepričan, se bo začenjala nova, po-moderna doba.

Moderna je izvedla zadnjo revolucijo v razvoju orodij. Ta se v naših časih, z izumom umetne inteligence, zaključuje. UI se je pokazala predvsem kot Orodje za shranjevanje in obdelavo podatkov. In vedno bolj se kaže, da Orodja ne le rešujejo naše probleme, ampak jih tudi povzročajo, in prinašajo s seboj tudi številne dileme in nevarnosti. A iz te tekme (med državami) v njihovem nadaljnjem razvoju ni več mogoče izstopiti ne da bi te čas povozil.

Proces, ki se je začel z renesanso, se (po mojem) v naših časih postopno zaključuje, takrat pa se je vse skupaj začelo s prodorom razuma, z obračanjem k zunanjemu, raziskovanjem perspektive in merjenjem narave, eksperimentiranjem z njo, v objektivnem opazovanju. Trodimenzionalna vizija prostora: pravokotni koordinatni sistem je postal glavno miselno orodje moderne dobe. Filozofija razsvetljenstva je omogočila razmah empiričnih znanosti, te pa nesluten razvoj moderne tehnike. Znanja, ki so ustvarila moderno, so prinesla tudi neko veliko negativnost: ona vodijo v ateizem, zaradi česar je človek Zahoda vedno bolj izgubljal smisel in etični temelj. Tukaj vse to zelo na kratko povzemam, ker sem o tem že nekajkrat pisal.

Kot posledica večstoletnega razvoja v neki smeri človeka naše dobe močno pogojujejo znanja in način mišljenja, kakor jih zahtevata in razvijata moderni znanost in tehnika. Jasno, saj brez tega v takšni civilizaciji sploh ni več mogoče živeti! Znotraj tega pa je morda najhujša miselna ujetost v pravokotni koordinatni sistem, za modernega človeka je prostor trodimenzionalen in vse se je navadil postavljati v ta sistem.

Posledice razvoja

Ta razvoj (Orodij) ni prinesel samo t.i. »napredek«, ampak je za seboj pustil tudi stanje divjine in opustošenja na Zemlji. Nereda v družbi in puščave v dušah. Ker pa se moderni dobi čas izteka (živimo v njenih poslednjih časih), je treba oceniti, kako uvajati novo zgodovinsko paradigmo, ki bo presegla razsvetljensko. Vsekakor bo treba nadomestiti velike izgube, ki jih je doživel človek zaradi tega razvoja, in preseči zmote, v katere se je ujel zaradi njega. Preseči razsvetljenski racionalizem: filozofijo, po kateri (razsvetljeni) Razum lahko spozna resnico. Najti novo pot do resnice: spoznati in priznati, da z metodami empiričnih znanosti ni mogoče do nje. Da pa je le-ta človeku vseeno dostopna: dosegljiva mu je na področju njegove notranjosti, v svetu Duha, na področju absolutno višjega in notranjega. In tu bo treba premagovati velike ovire, ki jih je zgradila moderna: obrnjenost k zunanjemu in ujetost v pravokotni sistem. Vendar pa je moderna na svetu ustvarila tudi razmere (nered, zapleteno življenje s tehniko), ki nas vzpodbujajo k iskanju neke nove poti do resnice: o dogajanju in dogodkih sveta, z vsem, kar jih gradi (osebe, predmeti, stvari…). To je iskanje resnice s pomočjo Besede, ki je Resnica in ki »razsvetljuje VSAKEGA človeka«. S tega vidika bo šlo v po-moderni za neko novo razsvetljenstvo.

Kot posledica nekega razvoja se dandanes na svetu dogajajo številne negativnosti kot racionalizem, materializem, sebičnost, nemoralnost, neurejena spolnost, brezboštvo… . In ravnodušnost do vsega, kar prihaja od Duha – posledica racionalizma naše dobe, ki si vse to razlaga z raznimi teorijami (v hotenju vse podrejati Razumu). V prihajajoči novi dobi bo zato treba premagati to kugo moderne (racionalizem) in sprejemati, kar prihaja od Duha. Beseda namreč vedno prihaja po Duhu. Seveda pa ima tisto, kar prihaja od Duha, moč šele, ko se uporabi pri delovanju v življenju, na odru sveta in v drami življenja, da bi to lahko uporabili, pa moramo tisto vsaj delno razumeti (vsega nikoli ne moremo!), kar pa zahteva učenje visokega jezika Duha. Kako izgleda ta jezik? To je npr. jezik (nočnih) videnj, skozi katera (edino!?) lahko vidimo konkretne dogodke, z vsem, kar jih gradi. A tu je (glede tega jezika) racionalizem spet naredil veliko škode – povzroča izgubljanje čuta za ta jezik. Ta jezik je visok in zahteven in jezik simbolov, jezik racionalizma pa je jezik znanosti, ki je njegovo miselno orožje, kjer so odločilne količine, številke, merjenje, znaki, kar vse pa povzroča slepoto za »malenkosti in podrobnosti«, ki so za razumevanje videnj (in njihove uporabe v življenju) navadno nekaj odločilnega.

Nujno spremeniti odnos do videnj

Skušal bom nakazati, zakaj je danes to postalo nujno. Nekaj sem že napisal o močno spremenjenem stanju na svetu – zaradi pozitivnih in negativnih posledic, ki jih je za sabo pustila revolucija v razvoju orodij. Tu je treba opozoriti še na enostranost te kulture – kulture Orodja, v kateri je tako (enostransko) izobražen in streniran tudi človek. Iz tega izhaja še neka negativnost, lahko usodna, celo nevarna, da je namreč s pametjo in njenimi dosežki, se pravi z moderno znanostjo in tehniko mogoče do resnice o dogajanju na svetu, in se zato s tem tudi pravilno odločati. Glede dogajanja manjka jasne zavesti predvsem o dvojem: da dogajanje sveta vpliva na uspeh (izid) naših delovanj, in da naša dejanja vplivajo na dogajanje sveta, v pozitivnem ali negativnem smislu. In da je vsako dogajanje nekaj tako kompleksnega, da z razumom in njegovimi dosežki ne moremo do resnice o njem. In čemu nam bo ta resnica? V namen vsakodnevnega odločanja na tem odru sveta.

Sodobni človek je glede vsega tega zapadel v neke zmote, ki jih bo v po-moderni treba preseči. Zmota je, ko si predstavlja, da bo dogajanje sveta s pomočjo tehnike »nadvladal« in s tem naredil svet sebi prijazen – v tem času podnebnih sprememb se ta zmota kaže z vso svojo ostrino. In zmota je, ko si predstavlja, da je z Razumom in racionalističnim znanjem mogoče do resnice o dogodkih sveta in se zato s tem pravilno odločati, tako na osebni kot politični ravni. K tej zmoti ga navaja tudi sodobna tehnika, zlasti polaga upe v umetno inteligenco, ki lahko shrani in obdela ogromne količine podatkov. A slej ko prej bo moral priznati, da tudi UI s tisoči podatkovnimi centri ne more do resnice o dogajanju sveta.

Kot posledica nekega razvoja (tudi zaradi številnih negativnih učinkov) so razmere na svetu, kot je bilo prej opisano, močno spremenjene, zato morda še nikoli ni bilo tako močne potrebe po neki novi poti do resnice – o stvareh, osebah, dogodkih sveta. Če pa priznamo dejstvo, da do nje ne moremo po prej opisani poti (s pametjo, znanostmi, tehniko), in če ne priznamo in ne poznamo neke druge poti, se neizbežno znajdemo v temi, negotovosti in nezdravem skepticizmu, brez notranje opore in usmeritve. Zato neka pot do resnice o dogajanju sveta mora obstajati, in to je pot Besede, ki je Resnica, kot je bilo prej omenjeno. Bog je tudi Beseda, ker človeku govori, in Beseda je tudi Pot, ker človeku kaže pot. In način, kako govori, so tudi videnja, in ona so pot do resnice o dogajanju sveta, ker konkretne dogodke lahko gledamo edino skoznje. Pri njih pa smo soočeni s stvarnostjo, ki je absolutno zgoraj, in s katero stopamo v stik preko svoje duše, kar pomeni: svoje notranjosti.

Absolutno zgoraj in znotraj

»Videnje nastane, ko se božji Duh sreča s tvojim duhom«. Iz te resnice (iz knjige RŽVB) sledi, da gre pri videnjih za izrazito metafizičen fenomen, (nočno)videnjski svet je svet Duha, Duh pa je (glede na svet materije) absolutno zgoraj. Za modernega človeka se tu skriva neka dodatna težava: ker videnja ni mogoče postaviti v pravokotni sistem, je zanj ta realnost iracionalna, lažna, nesmiselna, nestvarna. Za po- moderno je zato pomembna naloga tudi (miselno, duhovno) izstopanje iz pravokotnega sistema, vstopanje v absolutno zgoraj, raziskovanje te stvarnosti (kjer tudi ne gre za neko višjo dimenzijo!). In še ena težava: tu gre tudi za vstopanje (odpiranje pogleda, oči duše!) v absolutno notranje, človek naše dobe pa je (zaradi nekega razvoja, zaradi znanosti in tehnike) močno pozunanjen, v »novi dobi« bo treba narediti tudi ta obrat – od te absurdne pozunanjenosti se obrniti (se vrniti) k svojemu najbolj notranjemu bitju.

Resnico o konkretnih dogodkih sveta potrebujemo – predvsem zaradi vsakodnevnega odločanja in predvsem »strateškega« usmerjanja v življenju. Dogodki sveta vplivajo na naše delovanje in naša dejanja vplivajo na dogajanje sveta. Zato smo tu soočeni tudi z etiko. A če dogajanja, znotraj katerega delujemo, ne poznamo, tudi ne moremo vedeti za posledice svojih dejanj. Dogajanje sveta pa lahko pozna le Bog (po volji katerega se VSE dogaja), zato do resnice o njem lahko pridemo samo s pomočjo njegovega Duha, se pravi preko »absolutnega zgoraj«.

In kako v življenju, sredi kaosa sveta, najti pravo (najboljšo in varno) pot? Tu se v odločanje vključi še en (morda še bolj odločilen) dejavnik: cilji, ki jih skušamo doseči s svojim delovanjem. Delovanje: spet smo pri dogodkih sveta, kajti delujemo vedno na neki poti, pri hoji skozi čas in skozi dogodke sveta. In tu vsak hodi skozi drugačne dogodke, kar spet kaže na to, da neko (posebno) pot lahko človeku (po)kaže le Bog, neposredno in spet skozi videnja. In cilji, ki jih skušamo doseči: v naši dobi, ki jo označuje materializem, večina zasleduje materialistične cilje. A če sledimo besedam evangelija, materializem ni prava pot, človek naj bi najprej (najbolj) skušal dosegati cilj duše: Boga. Tu pa gre za pot hoje za Kristusom, ki je pot služenja Bogu, torej vršenja njegove volje. To Voljo pa spet lahko razodene le Bog, po Duhu, in spet gre za konkretne dogodke, služimo (delujemo) pri hoji skoznje, ki jih Beseda kot Pot pokaže po videnjih kot znamenjih svojega Duha.

Še en močan razlog, da v življenju najdemo to pot: naš uspeh (in naša varnost) ključno zavisita od dogajanja sveta, Duh pa je dejavnik, ki daje smer temu dogajanju, če nam bo (s hojo za Kristusom) naklonjen Duh, nam bo naklonjeno tudi to dogajanje.