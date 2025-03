(PISMO BRALCA) Hibridna vojna

Piše: Franc Bešter, Zg. Besnica

V Evropi poteka nova hladna vojna, ki je lahko uvod v vročo. Pravzaprav se na njenih tleh ena takšna (v Ukrajini) že dogaja. Razni obrambni ministri nekaterih evropskih držav pa na osnovi zanesljivih podatkov obveščevalnih služb že lep čas opozarjajo, da se v Evropi lahko zgodi vojna v naslednjih 5-10 letih. Ali bi ruska federacija tvegala napad na Evropo kot celoto? Kakšna so razmerja vojaške moči?

Številke govorijo, da smo dokaj uravnoteženi glede števila tankov, vojaštva in letal, drugače je glede streliva in jedrskih konic – tu je Rusija v prednosti. A Rusija ima prednost še glede nečesa, česar se ona dobro zaveda: ima drugačno vojaško doktrino. Tam življenje vojaka ni vredno nič, brez večjih pomislekov bi Moskva žrtvovala milijon življenj. Na Zahodu je odnos do tega povsem drugačen, tudi zato, ker so družine majhne. In mladina je razvajena. Nasploh: zahodne družbe so dekadentne, pokvarjene, pomehkužene. In takšno notranje stanje, razkroj, kaos, velika duhovna slabost je za Evropo največja nevarnost. A do nedavnega se Evropa zaradi tega vseeno ni čutila ogroženo, že desetletja se namreč zanaša na največji vojaški stroj na svetu – na moč ZDA. Sedaj, ko se je s Trumpom prenehala ta samoumevnost, se je šele zares ovedla svoje vojaške šibkosti in ranljivosti.

Kljub temu, Putin se je (vsaj zaenkrat) še ne bi upal napasti, saj ima že z Ukrajino velike težave, in zaveda se, da je gospodarska moč njegove države mnogo manjša od evropske. Ni pa izključeno, da tega ne bi poskusil enkrat v prihodnosti, seveda bi najprej začel z Moldavijo in baltskimi državami. Če bi se čutil dovolj močnega, bi pa šel tudi naprej.

In v tem mislim je namen današnje njegove hibridne vojne v Evropi, kjer obstaja njegova široko razpredena vohunska mreža, ki preverja notranje stanje evropskih družb. In poteka tudi psihološka vojna, s široko uporabo digitalne tehnike (internet, družbena omrežja, hekerski napadi), kjer se širijo laži, grožnje, polresnice, zavajanja – vse z namenom begati in ustrahovati ljudi. Sploh bi bilo za Rusijo idealno, čimbolj ošibiti evropsko povezavo, jo razbiti, destabilizirati, povzročiti morda celo razpad EU. Da, Evropa, razpadla na posamezne države bi postala lahek plen, zato Rusija nedvomno podpira evroskeptične stranke v njej.

In Rusija se seveda zaveda neke šibke točke Evrope, in to je zahodni Balkan, ki je zelo nestabilna regija, v kateri se vojna ni nikoli zares končala in kjer ima zaveznike v Srbih. Situacija na Balkanu je nevarna za Evropo, Rusija utegne izkoristiti to območje za destabilizacijo Evrope, da npr. preko Dodika zaneti novo vojno. Bosna pa je zelo blizu nas.