(PISMO BRALCA) Golobova praznina in ohranjanje oblasti za vsako ceno

Piše: Tone Kuzma, Polhov Gradec

Politika, ki jo vodi Robert Golob skupaj s svojo poslansko skupino in zavezniki, vse bolj razkriva lastno praznino. Govor o “prevari” ni razkritje nasprotnikov, temveč nehote priznanje, da resnega namena za dogovor nikoli ni bilo. Pogajanja so služila kot kulisa, ne kot orodje za reševanje problemov. V ospredju ni bila vsebina, ampak ohranjanje oblasti za vsako ceno.

To vodenje postaja študija oblasti brez substance. Navzven reforme, v praksi praznina. Napovedi so velike, učinki pa skromni. Sistem deluje predvsem takrat, ko je treba zaščititi samega sebe, ne pa, ko bi moral služiti državljanom.

Namesto jasnega programa gledamo zmedo, taktične manevre in nenehno igranje žrtve. Ko zmanjka sposobnosti za stabilno upravljanje, se krivda prelaga na druge, hkrati pa se uporabljajo različni pritiski, od medijskega vpliva do diskreditacij – za ohranjanje položajev. To ni politika odgovornosti, ampak politika preživetja.

Javni nastopi nekaterih vidnih predstavnikov oblasti, tudi Aste Vrečko, pogosto razkrivajo pomanjkanje resnosti in državotvornosti. Namesto argumentirane razprave prevladujejo čustveni odzivi, namesto konkretnih rešitev pa ideološke parole.

Tudi medijski prostor pri tem ne deluje vedno kot korektiv. Oddaje, kot je Tarča, prepogosto puščajo vtis, da sledijo političnim interesom namesto nepristranski analizi. Diskreditacije posameznikov, denimo Zoran Stevanović, postajajo del ustaljenega vzorca: ustvariti sovražnika, da se zakrije lastna neučinkovitost.

Najbolj očitno se to kaže tam, kjer bi morala država delovati najbolje. V zdravstvu ni sistemskih rešitev, čakalne dobe ostajajo nesprejemljivo dolge, dostopnost storitev pa se slabša. Obljube o urejenem sistemu so ostale retorika, realnost pa je vsakodnevni boj ljudi s preobremenjenim in neučinkovitim sistemom.

Podobno je pri upokojencih. Velike besede niso prinesle stabilnosti. Pokojninski sistem ostaja pod pritiskom, standard starejših pa vse bolj odvisen od začasnih in nepovezanih ukrepov. Namesto varnosti se poglablja negotovost.

Dolgotrajna oskrba je morda najbolj nazoren primer razkoraka med obljubami in izvedbo. Leta napovedi niso prinesla delujočega sistema. Manjkajo struktura, kadri in jasno financiranje. Področje, ki bi moralo biti temelj socialne države, ostaja nedokončan projekt.

Ob tem se krepi tudi vtis zaprtosti oblasti v krog lastnih interesov. Očitki o klientelizmu niso več obrobni, temveč stalni del javne razprave. Namesto meritokracije prevladuje lojalnost, namesto transparentnosti pa megla pojasnil.

Ko politična moč začne slabeti, se pokaže značilen refleks: zaostrovanje retorike, iskanje krivcev drugje in padanje standardov. Namesto samorefleksije prihajajo novi “spini”, nove obljube in poskusi nadzora nad javnim narativom.

Če potegnemo črto, je slika neizprosna. Vlada pod vodstvom Robert Golob ni izpolnila ključnih pričakovanj. Namesto učinkovitih reform prevladujejo odlašanje, zmeda in nenehna pojasnila, zakaj stvari ne delujejo. Najbolj pa to občutijo prav najranljivejši.

Na področju, ki ga vodi Simon Maljevac, se je dolgotrajna oskrba spremenila v simbol politične prevare. Ljudje prispevajo sredstva, sistem pa še vedno ne daje oprijemljivih rezultatov. To upravičeno odpira vprašanja o odgovornosti, nadzoru in transparentnosti. Morebitni sumi nepravilnosti zahtevajo resno in neodvisno obravnavo.

Vzporedno pa oblast vse bolj deluje, kot da je njen primarni cilj ohraniti položaje, ne pa reševati težave. Namesto priznanja napak prihajajo nove obljube in politični manevri.

Zato ni presenetljivo, da se vse glasneje omenja potreba po spremembi smeri. Desnosredinske alternative se predstavljajo kot bolj operativne, usmerjene v rezultate, gospodarstvo in stabilnost.

A pri tem mora ostati jasno: merila morajo biti enaka za vse. Odgovornost, transparentnost in nadzor nad javnim denarjem niso politična izbira, ampak temelj delujoče države. Brez tega nobena oblast – leva ali desna – ne more dolgoročno upravičiti zaupanja ljudi.