Peticija za ohranitev svetovne dediščine Plečnikove tržnice in spomenikov na Vodnikovem trgu v Ljubljani

Piše: Jelka Pirkovič

Na pobudo predstavnikov strokovne in civilne javnosti je bila pripravljena peticija za ohranitev Plečnikove tržnice, ljubljanske stolnice, semenišča in Vodnikovega trga ter z njimi povezane stavbne in arheološke dediščine v središču Ljubljane.

Pobuda opozarja na tveganja, ki jih za območje svetovne dediščine UNESCO predstavlja načrtovana gradnja podzemne garaže, ter na nujnost transparentnega odločanja, neodvisne presoje vplivov na svetovno dediščino in vključitve javnosti v postopke, ki zadevajo skupno kulturno dediščino.

Podpisniki peticije poudarjajo, da vprašanje posegov v neposredni bližini Plečnikove tržnice presega infrastrukturne interese in odpira temeljno vprašanje odnosa do kulturne dediščine, zgodovinskega prostora in javnega interesa. Ob tem pozivajo pristojne institucije k odgovornemu ravnanju pri varovanju dediščine, ki je po svoji naravi nenadomestljiva in trajno zaznamuje identiteto mesta ter širšega kulturnega prostora Slovenije.

Peticija je odprta za podpisovanje na spletni strani

openpetition.org/lqkbb