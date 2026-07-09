Nedeljska serenada na Prevaljah v parku Jezero: Ljudsko ob jezeru

Piše: Jožko Kert

Park Jezero je za Prevaljčane izjemna pridobitev. Upravitelj parka JKP LOG nudi Prevaljčanom in drugim obiskovalcem novo kulturno ponudbo v mestu. Pohvalno in razveseljivo. Poleg sprostitve, rekreacije, športnih aktivnosti in druženja nudi tudi nove kulturne vsebine – cikl nedeljskih serenad, lepih kulturnih prireditev, predvsem glasbenih.

Prva iz tega cikla je bila v nedeljo, 5. julija 2026 ob 10. 30. uri. Predstavila se nam je mezzosopranistka Mateja Potočnik. Ob spremljavi harfistke Lare Pelikan nam je prepevala koroške ljudske v priredbah odličnih skladateljev vokalnih del Matije Tomca, Zorka Prelovca in Antona Nageleta. Presenetljivo število obiskovalcev je pozorno in z navdušenjem spremljalo prepevanje štirinajstih koroških pesmi, nam Korošcem tako ljube glasbene dediščine, ki so segle poslušalcem v srce. Odlične interpretacije, izbor pesmi, muzikalnost in izrazno podajanje so odlike koncertne in operne pevke Mateje Potočnik, ki je svojo glasbeno pot pričela na domačem prevaljskem odru in koru domače cerkve in glasbene šole na Ravnah, študij solopetja nadaljevala na Celovškem konservatoriju, diplomirala v Berlinu na Visoki šoli Hans Eisler, danes pa je profesorica solopetja na ljubljanskem konservatoriju za glasbo in balet in koncertantka. Vsa leta pa sodeluje tudi z domačimi kulturnimi društvi, zvesta domačemu občinstvu. Harfistka Lara Pelikan je glasbeno pot pričela v Celju, diplomirala na Akademiji za glasbo v Ljubljani. S komornim duom Duo Harp’n’Harp je imela uspešna turnejo po Estoniji, sicer pa koncertira doma in na tujem in sodeluje s številnimi orkestri. Tehnično brezhibna in muzikalna igra harfistke, odlične interpretacije izbranih pesmi v programu in odlična zvočna zlitost harfe in vokala so navdušile občinstvo. Dolg aplavz poslušalcev v zahvalo izvajalkama je izzval še dodatek italijanske uspešnice O, sole mio.

Koroška pesem je bila uspešnica minule nedelje. Dokaz, da ta pesem še živo biva v nas, pa se tega zavemo ali ne, da je sestavni del naše koroške biti. Ob tako odličnih izvedbah pa se je njeno poslanstvo nas še toliko bolj dotaknilo. Tokratna nedeljska serenada je bila izjemno glasbeno doživetje.

Naslednjo nedeljo, 12. julija 2026 ob 18. uri nas čakajo naslednje nedeljske serenade, ko se nam bo predstavil večkrat nagrajen godalni kvartet akademskih glasbenikov Slovenske Filharmonije in Opere Ljubljana ACCADEMIA. Predstavili se nam bodo s sproščenim poletnim glasbenim programom odličnih skladateljev: W. A. MOZART, Heitor VILLA-LOBOS, Giacomo PUCCINI, Vladimir BATISTA in George GERSHWIN.

Čaka nas vnovično lepo glasbeno doživetje. Lepo vabljeni.