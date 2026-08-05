To je razlog, zakaj je Pirc Musarjeva še naprej na “navadnem dopustu” in ni šla na “bolniško”

Piše: Gašper Blažič

Če se je kdo spraševal, zakaj toliko zmede okoli tega, ali je predsednica RS Nataša Pirc Musar na bolniški ali ne, se odgovor skriva nekje drugje.

Stvar je sicer jasna: Nataša Pirc Musar je ob petkovi nesreči dobila poškodbo (zlom ključnice), zaradi katere bi se lahko odločila, da koristi bolniški dopust in prekine običajni dopust. Vendar se za to opcijo ni odločila. Za kar obstaja dokaj nenavaden, a racionalen razlog.

Namreč, po ustavi Republika Slovenija nima podpredsednika (tako kot denimo predsednik ZDA). Pač pa predsednika v primeru, če umre ali odstopi, ga do izvolitve naslednika nasledi predsednik DZ. Prav tako predsednik ali predsednica DZ nadomesti predsednika oz. predsednico republike v primeru odsotnosti oz. zadržanosti. Vendar pa postopek ugotavljanja začasne zadržanosti predsednika republike v slovenski ustavni ureditvi ni podrobno predpisan z natančnimi operativnimi koraki, kar v pravni stroki odpira precej vprašanj.

Pobudo za ugotavljanje zadržanosti lahko dajo trije različni akterji. Lahko je sam predsednik republike, če ve, da bo odsoten in nezmožen za delo, o tem obvesti DZ. Lahko namesto predsednika republike to stori vlada, če predsednik sam ne more obvestiti DZ. Obstaja pa tudi možnost, da to storijo poslanci, vendar je potrebna dvotretinjska večina, da potrdi uradno zadržanost predsednika. DZ o tem sprejme sklep, da je predsednik oz. predsednica odsoten/odsotna in zato vodenje države uradno prevzame predsednik DZ. V primeru izglasovanega suspenza v postopku ustavne obtožbe se pooblastila avtomatsko prenesejo na predsednika DZ.

Z odprtjem bolniškega staleža pri Pirc Musarjevi bi se hitro sprožilo vprašanje, ali je predsednica sploh sposobna opravljati funkcijo, kar bi lahko prisililo DZ v ugotavljanje formalne zadržanosti. V tem primeru bi njeno funkcijo začasno prevzel Zoran Stevanović, ki je poleg premierja Janeza Janše najbolj napadan politik s strani levice. Zato je Pirc Musarjeva raje vztrajala pri rednem dopustu in tako polno odgovorna za svojo funkcijo, s čimer se prepreči prenos oblasti na predsednika DZ.

Vprašanje pa je seveda, če je to res njena osebna odločitev ali je morda prišel kakšen “ukaz” iz ozadja.