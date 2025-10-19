Ljubljani grozi izguba pitne vode!

Piše: Aleš Primc

Navadni ljudje smo zadnji steber obrambe čiste pitne vode! S shodi, vztrajnostjo in argumentiranostjo že skoraj tri leta uspešno preprečujemo Jankovićevo zastrupitev pitne vode, ki jo vsak dan pije več kot 400.000 ljudi. Hvala vam za to!

Moramo vztrajati še naprej! Jankoviću moramo preprečiti, da bi vsak dan preko največjih zbirališč pitne vode spustil 3.000.000 litrov nevarnih kanalizacijskih odplak po ceveh, ki v skladu s standardom lahko puščajo! Nujno je, da še naprej množično ne dovolimo zastrupitve pitne vode. Lepo vabljeni na jubilejni, že 25. shod pred Lj. Magistratom, ki bo ta ponedeljek, 20.10. ob 14.30. Pridite. Povabite naprej!