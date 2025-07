Kaj bo ohranilo Slovenijo, revolucija ali demokracija?

Piše: Franc Mihič

Dilema, ki se venomer pojavlja in povzroča razkol v Sloveniji. Visok partijski funkcionar Ivan Matija Maček, vodja VOS in OZNE, je namreč šele po vojni, prvi in edini, ljudem povedal, da je življenje v SZ zelo težko.

Vodilni komunisti, šolani v Moskvi, so ljudem, tudi partizanom v OF, doma govorili in obljubljali, da bo po zmagi revolucije tudi v Sloveniji življenje lepše kot je bilo že v SZ. Zamolčali pa so ljudem, da je življenje v SZ zelo težko. Ocenili pa so, da brez obljube lepšega življenja, ne šel nihče partizane oz. med borce v OF. Brez motiviranih ljudi, domoljubov, za vstop v partizane, pa revolucija ni bila mogoča, ker ta ne omogoča širitve področja komunizma, kar pa je glavni cilj, da bo komunizem sam na svetu vladal človeštvu in bo raj za vse že na zemlji. Doseči nadvlado enega režima po celem svetu, pa ni uspelo, ne Hitlerju, ne Stalinu, ki se je »ogrožen «zatekel pod zaščito Hitlerja, saj sta oba imela imperializem za največjo nevarnost človeštvu in sta »taktično« sklenila pakt med njima oz. med nacizmom in komunizmom, saj obema bila pomembnejša ideja o nadvladi. Kaj bomo razvijali, ali demokracijo ali pa bomo slavili poraženo Titovo Jugoslavijo, ki jo je smela osvobajati le Rdeča armada, »prijatelja« diktatorja Stalina. Odločitev je vedno naša!?