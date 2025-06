Poletni utrip v Kamniku – doživetja med naravo, tradicijo in sprostitvijo

Ko poletje objame Kamnik, se mesto pod Kamniško-Savinjskimi Alpami prebudi v vsej svoji raznolikosti. Obdano z gozdovi, slikovitimi gorskimi vrhovi in bogato kulturno dediščino postane prostor za oddih, raziskovanje in doživetja, ki jih ne najdete nikjer drugje.

Za ljubitelje narave in gibanja Kamnik ponuja vrsto možnosti – od pohodniških poti na Veliko planino ali Kamniško-Savinjske Alpe, do številnih kolesarskih tras, ki vodijo skozi zelene doline in slikovite vasi. Ob tem pa krajani in ponudniki obiskovalcem vse bolj približujejo tudi načela trajnostnega in zdravega življenja, ki temeljijo na Kneippovi filozofiji zdravega življenja in petih stebrih: voda, gibanje, zelišča, prehrana in ravnovesje. Ne glede na vaše interese, verjamemo, da boste v tem čudovitem mestu našli nekaj zase in svoje najbližje. Srednjeveško mesto ohranja svojo tradicijo in avtentičnost, kar se odraža tudi v ljudeh. Lokalni prebivalci so ponosni na svoje mesto in radi delijo svojo kulturo, dediščino, lokalne dobrote in zgodbe z obiskovalci.

Sredi Tuhinjske doline vabijo Terme Snovik, kjer poletje zaznamuje več kot 400 animacijskih aktivnosti za vse generacije. Program Snoviškega poletja vključuje vodno telovadbo, Kneippove oblive in bosonogo pot, ustvarjalne delavnice za otroke, vodne igre, mini disco ter jogo in zumbo za najmlajše. Poletne večere pa krasijo glasbeni nastopi, kino pod zvezdami, pohodi z baklami in večeri ob ognju. Nočno kopanje in Kneippova gozdna doživetja s certificirano izkušnjo so le delček tistega, kar vam tukaj nudi narava – skupaj z zdravilno termalno vodo, ki ima izjemno moč obnavljanja. Poseben utrip bosta prinesla tudi dogodka Postrvijada (19. 7.) in Snovičkov družinski festival (2. 8.), ki sta postala že stalnica poletnega dogajanja.

Le korak stran od mestnega vrveža leži dolina Kamniške Bistrice, ki je vstopna točka za Veliko planino, kjer se poleti prične pastirsko življenje – s prihodom krav na planino in s tem tudi ponudbo domačih mlečnih dobrot. Vsak obiskovalec lahko okus tradicije doživi skozi kislo mleko, sire in druge izdelke, ki jih ponujajo pastirji na planini. Srce pastirske zgodbe pa bije v Preskarjevem muzeju, kjer si vsak dan med 10. in 15. uro lahko ogledate edino ohranjeno pastirsko bajto. Pristno izkušnjo popestri lokalna pripovedovalka Pastirica Mica, ki vas popelje v čas, ko je bilo življenje preprosto, tesno povezano z naravo. Vsak dan ob 13. uri se pred muzejem izvaja prikaz izdelave sira trniča – planinske kulinarične posebnosti in simbolne zgodbe o ljubezni, ki jo oživljamo skozi tradicijo.

V juniju pa vas k sprehodu med tisočerimi barvami in vonji vabi Arboretum Volčji Potok, kjer mesec vrtnic prinaša razkošje barv in vonjav več kot 1500 sort vrtnic. Arboretum je prava destinacija za dnevni poletni izlet – bodisi v dvoje, z družino ali zase. Poleg čudovitega vrta, otroškega parka z igrali in dinozavri ter štirih rozarijev ponuja tudi bogat spremljevalni program, prijetne kotičke za oddih in možnosti trajnostnega obiska – z avtobusom, vlakom ali kolesom, kar dodatno prispeva k zelenemu odtisu vašega izleta.

Za vse, ki si želite globlje sprostitve in regeneracije, pa je pravi naslov Zdravilni gaj Tunjice. Ta edinstveni naravni prostor združuje zdravilno moč narave s tehnikami holističnega zdravljenja. V čudovitem okolju, kjer narava vibrira s svojo zdravilno energijo, se odvijajo različni dogodki za telesno in duhovno ravnovesje, kot so Harmonija z jutranjimi in večernimi rituali (22. 8.), Sproščanje z zvokom in vizualizacijo (19. 6. in 14. 8.), Čiščenje črevesja (1. 7.). Obiskovalci se ob koncu dneva iz gaja vračajo s pomirjenim umom, sproščenim telesom in novo življenjsko energijo.

Hiša Stele – vstop v preteklost Kamnika: V središču starega mestnega jedra Kamnika stoji Hiša Stele – ena najstarejših hiš v mestu. V njeni muzejski delavnici spoznate lectarsko in svečarsko obrt ter razvoj svečarstva skozi čas. Ogledate si lahko najstarejšo ohranjeno črno kuhinjo v Kamniku in spominsko sobo, urejeno po načrtih arhitekta Jožeta Plečnika. Hiša Stele ponuja tudi vrsto ustvarjalnih delavnic – od risanja na sveče po Plečnikovih predlogah, izdelave svečk iz čebeljega voska, do peke kruha v črni kuhinji in okraševanja lecta. Pridite in doživite tradicijo na edinstven, ustvarjalen način.

Poletje v Kamniku ni le oddih – je povabilo k doživetju. Vsak korak, vsak dih in vsak trenutek tukaj prinaša povezanost z naravo, tradicijo in samim seboj. Pridružite se nam v mestu, kjer narava in človek živita v harmoniji. Neokrnjena zelena narava nas spodbuja k odgovornemu ravnanju in varovanju, da jo bomo neokrnjeno pustili tudi našim zanamcem.

Poletni utrip mesta bo tudi letos živahen. Lepo vabljeni v soboto 14. 6. na tradicionalni Pohod ob reki, ki povezuje. V petek, 27. 6. vas vabimo na že tradicionalni festival kraft piva KAMnaPIR, v juliju in avgustu pa na izjemno priljubljeni kulinarični festival KUL petek v park Evropa. Med 8. in 15. 8. se srečamo na tradicionalnem glasbenem festivalu KAMFEST, v prvem septembrskem vikendu med 12. in 14. 9. vas toplo vabimo na 52. tradicionalni Festival narodnih noš in oblačilne dediščine.

Kamnik je zagotovo zelena destinacija, ki ponuja doživetja in skrbi za aktivnosti, zdravje, dobro počutje in zadovoljstvo svojih obiskovalcev.