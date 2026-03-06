(VIDEO) Skupina Wietersdorfer razpisuje mednarodne prakse – prijave so odprte tudi za študente iz Slovenije

Piše: C. R.

Skupina Wietersdorfer, v okviru katere delujejo tudi podjetja Alpacem v Sloveniji, vabi študente k prijavi na mednarodne študijske prakse GO INTERNATIONAL, ki bodo potekale letos poleti v Avstriji, Italiji in na Hrvaškem.

Prakse trajajo od štiri do šest tednov med julijem in septembrom 2026, odvisno od posameznega programa. Prijavijo se lahko študenti tehničnih in ekonomskih smeri.

Program vključuje raznolika področja dela, privlačno plačilo ter kritje stroškov potovanja in nastanitve, kar omogoča poln vpogled v mednarodno delo.

Prakse bodo potekale v hčerinskih podjetjih skupine Wietersdorfer:

Alpacem, Italija: Marketing in tržna analiza

Alpacem, Italija: Laboratorij za cement in materiale

Alpacem, Avstrija: Razogljičenje in tržna analiza

InterCal, Hrvaška: Projekti v proizvodnji apna

Poloplast, Avstrija: Pomoč kot Junior controller

Dr. Igor Novak, vodja kadrov, Alpacem Cement, d.d: »Program GO INTERNATIONAL omogoča študentom vključitev v poslovne, razvojne in proizvodne procese globalnega industrijskega podjetja Wietersdorfer, v okviru katerega je dejavna tudi skupina podjetij Alpacem iz Avstrije, Italije in Slovenije. Program je primeren za študente, ki jih zanima mednarodno okolje, spoznavanje novih kultur in konkretni industrijski izzivi. Udeleženci pridobijo praktične izkušnje, razvijajo timske in analitične veščine ter spoznajo organizacijsko kulturo podjetja, kar jih pripravi na odgovorne naloge v globalnem delovnem okolju. S praksami v okviru programa GO INTERNATIONAL prispevamo k raznolikosti in širini ponudbe dela za študente ter podpiramo razvoj njihovih strokovnih kompetenc.«

Rok za prijavo: 27. marec 2026

Prijave in dodatne informacije: https://www.wietersdorfer.com/go-international/

O skupini Wietersdorfer

Skupina Wietersdorfer (WIG Wietersdorfer Holding GmbH) s sedežem v Celovcu v Avstriji je industrijsko podjetje v panogi gradbenih materialov in cevnih sistemov. Poslovna področja vključujejo proizvodnjo cementa, betona, apna, industrijskih mineralov, cevnih sistemov, ojačenih s steklenimi vlakni (GFK), in termoplastičnih cevnih sistemov. S svojimi hčerinskimi podjetji Alpacem, InterCal, Amiblu, Hobas, O-tek, Poloplast in Calcit je skupina Wietersdorfer prisotna v 30 državah, zaposluje 3.670 ljudi ter upravlja 120 proizvodnih in prodajnih lokacij. Leta 2024 je skupaj s povezanimi podjetji ustvarila 1,1 milijarde EUR prihodkov.

https://alpacem.si/novice/wietersdorfer-razpisuje-mednarodne-studijske-prakse-go-international/