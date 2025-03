Starodavna umetnost – masaža telesa

Piše: Petra Janša

Na Prvi TV, programu televizije Nova24TV, se nadaljuje tedenska oddaja o zdravju, ki jo pripravlja profesor naturopatije Igor Ogorevc, solastnik podjetja AS AN, d. o. o., znanega po blagovni znamki Planet zdravja.

Gosta oddaje, ki jo vodi Edvard Kadič, sta bila profesor naturopatije Igor Ogorevc ter ena najbolj znanih maserk v Sloveniji in lastnica masažnega salona Barbara Žust, pogovor pa je tekel o starodavni umetnosti – masaži telesa – in njenem vplivu na celostno zdravje. »Kvalitetna masaža telesa vedno pomeni izboljšano cirkulacijo v koži in podkožju, se pravi, da govorimo o boljši cirkulaciji limfnega sistema in posledično boljši cirkulaciji kardiovaskularnega sistema,« je uvodoma dejal profesor Ogorevc in dodal, da v Planetu zdravja veliko pozornosti posvečajo prav koži, saj je ta človekov največji, najtežji in najpomembnejši organ.

Pri masaži se sproščamo

Zdaj že vemo, da je koža tudi največji organ termoregulacije telesa. »V koži imamo več sistemov za uravnavanje telesne temperature – od limfnega do živčnega – , prav tako je v koži veliko receptorjev, tako za pritisk kot za tip ipd. Vse te dejavnike je treba upoštevati in tudi kožo kot del celote, če govorimo o celostnem pristopu zdravljenja telesa,« je dejal profesor naturopatije. Voditelj Kadič pa je nadaljeval, da Žustova z rokami ustvarja čudeže. »Pri masaži se sproščamo, tako fizično kot psihično – odvisno od tega, kakšna vrste je masaža. Poznamo jih veliko vrst. Jaz se prilagajam stranki, s katero se najprej pogovorim in potem naredim, kar je zanjo najprimernejše. Če pride stranka, ki je pod stresom, naredimo sprostilno masažo, če pa je treba sprostiti mišice, ki so v krču zaradi različnih dejavnikov, pa je treba narediti terapevtsko masažo – takrat pa malo boli,« je dejala Žustova in dodala, da je idealen interval za masažo pri povprečnem človeku tri tedne. »Prihajajo pa tudi na 14 dni. Ti nimajo več težav, masaža je bolj prijetna in ni več bolečin.«

Izboljšanje cirkulacije v koži

Omenili smo, da je pozitiven vidik masaže izboljšanje cirkulacije v koži ter je ključni element za splošno dobro počutje in sproščanje stresa. »To pomeni, da začnemo z vzpostavljanjem boljše funkcije največjega in najtežjega organa, kajti če v sklopu zdravljenja pozabimo nanj, potem takemu zdravljenju rečemo čista nepopolnost. Ker se telesna temperatura v največji meri ureja prek naše kože, je to še kako pomembno. Poleg temperature je še pomembnejši pravilen ph. Zelo pomembno je tudi, da ima koža pravilno električno prevodnost, saj se ta pojavi samo takrat, kadar je v koži pravilen ph, zadostna količina elektrolitov in prava temperatura. Ko je eden od teh parametrov moten, električna prevodnost ni pravilna. Če se to zgodi, napačno delujejo vsi receptorji v naši koži in v podkožju. Vsi ti receptorji pa so povezani s centralnim živčnim sistemom. In ni bolj preprostega, hitrejšega in lažjega odpravljanja bolečin, kot je prek kože. Ko vzpostavimo pravilno delovanje kože in pravilno delovanje živčnega sistema, se celo telo lahko sprosti v nekaj trenutkih,« je razložil profesor naturopatije.

Terapevtski dotik in vloga olja

Vloga terapevtskega dotika ni zanemarljiva, saj, kot je spomnila v oddaji Žustova, se vedno božamo na mestu bolečine, kadar nas kaj boli. »Pri strankah vidim, da nekateri dotika ne marajo in imajo do njega odpor, drugi pa so sproščeni in se jim koža malo naježi, ko jih masiram. Olje mora lepo drseti, biti mora zelo kvalitetno, saj se v kožo absorbira vse, kar nanjo nanašamo. Odvisno pa je tudi, kakšno masažo izvajamo. Če je to sprostilna masaža, bomo uporabili olje z eteričnimi olji, ki sproščajo, če je športna masaža, bom uporabila olja, ki grejejo. Veliko uporabljam tudi magnezij za sproščanje,« je nadaljevala Žustova, ki pri svojih terapijah uporablja najkvalitetnejša olja, ki so dostopna na slovenskem trgu – to so olja podjetja AS AN oziroma Planeta zdravja. »Uporaba kakovostnih olj je 50-odstotkov uspeha kakovostne masaže. Olja so hrana za naše telo in ljudje se prek kože tudi hranimo. Nesporno dejstvo je, ki ga poznata tudi medicina in farmacija, da karkoli damo na površino naše kože, se resorbira v limfni sistem in od tam pride direktno v kri. Prek kože imamo hitrejši dostop do krvi kot prek prebavnega sistema. Izjemnega pomena pri vsakodnevni uporabi ličil, kozmetike, čistil za kožo ipd. je, da vse, kar damo na kožo, lahko tudi pojemo, ne da bi škodovali zdravju. V nasprotnem primeru se zastrupljamo,« je bil jasen profesor Ogorevc in ponovil, da so njihova olja vrhunske kakovosti, saj gre za hladno stiskana rastlinska nerafinirana nefiltrirana olja.

Kaj je hladno stiskano olje?

»Hladno stiskano pomeni, da temperatura pri stiskanju ne presega 55 ˚C. Če hočemo dobiti veliko olja, pri tem načinu to ni mogoče, kajti v procesu proizvodnje rastlinskih olj je treba vedeti, da čim bolj se dvigne temperatura, več olja se izloči, manjša pa je njegova kakovost,« je razložil profesor naturopatije in navedel primer jedilnega bučnega olja, kjer po navadi najprej bučna semena prepražijo, nato pa iz tega naredijo olje. »To je sicer bolj aromatično, za človeški okus mogoče malo lažje, kot če olje stisnemo samo iz surovih semen. Je pa kvaliteta takega olja neprimerljiva s tistim, ki ga naredimo iz nepraženih semen. Pomembno pa je tudi dejstvo, da se iz nepraženih semen dobi od 30 do 40 odstotkov manj olja, zato je njegova cena višja. Tu se spremenijo maščobne kisline, minerali, edino maščobne kisline omega 6-9 ostanejo v enakem razmerju, pa vendar se ogljikove verige krajšajo, zato je popolnoma jasno, da je prežgana maščoba strup. Vendar pa skoraj nihče ne pomisli, da je večina olj v trgovini rafinirana, kar pomeni, da gre v procesu rafinacije najmanj dvakrat skozi temperaturo 230 ˚C. V Evropskem parlamentu smo pred 12 leti imeli predavanje, da so vsa rafinirana rastlinska olja zdravju škodljiva in celo rakotvorna. A nekomu se splača biti tiho, da ljudje jejo strupeno hrano,« je še spomnil profesor Ogorevc. Pri Žustovi so stranke na varni strani, kar zadeva masažna olja, a velikokrat ni tako. Najbolj kakovostna olja imajo barvo, vonj in okus po tistemu sadežu, iz katerega so narejena, se pravi po sončnicah, orehih, lešnikih, mandljih … »Če v masažnih centrih vidimo belo olje, tam kvalitetnih masaž ni, saj se učinek masaž z nekvalitetnimi olji zmanjša za 50 odstotkov in več tudi še pri tako strokovni masaži. In kakovostne masaže imajo tako kot kakovostna olja višjo ceno,« sta se strinjala sogovorca.

Išijas, bolečina in olje 54 ekstra

Tako kot Žustova imajo tudi v Planetu zdravja s primeri stisnjenega išijatičnega živca bogate in zanimive izkušnje. »Od leta 2011 do leta 2015 smo skupaj z japonskimi zdravniki raziskovali in razvijali nekatera olja in po teh intenzivnih raziskavah smo naredili olje 54 ekstra – to je olje, ki je narejeno na osnovi makovih semen. Fizikalno smo ga tako fino obdelali, da smo dosegli takšno viskoznost, da lahko v nekaj trenutkih ohladi pregreto mesto,« je izpostavil profesor Ogorevc in razložil, kako to olje deluje. »Tam, kjer olje 54 ekstra namažemo, se zaradi določene viskoznosti začne sproščati odvečna toplota. Bolečina namreč pomeni zastoj toplote in tam je pretoplo. Še posebno pri išijatičnih bolečinah je to značilno. V večini primerov pride do išijasa, ker je previsoka temperatura v trebuhu, trebušni votlini. Kadar ta temperatura traja predolgo časa, začne zaradi previsoke temperature popuščati mišica in pride do njene zakrčenosti. Na Japonskem smo z natančnimi meritvami ugotovili, ko se ta mišica samo lokalno ohladi, krč spusti in ga ni več,« je razložil profesor Ogorevc in se pohvalil, da so izjemno uspešni pri zmanjševanju išijatičnih bolečin.

Aromaterapija in masaža

Z olji pa je povezana tudi aromaterapija, ki je, kot je dejal profesor Ogorevc, resna znanost. »Je pa težko sproščati živčni sistem samo z dišavami. Prijatelj, visok budistični menih, se ekskluzivno ukvarja z aromaterapijo. Dobre rezultate aromaterapije daje dobro poznavanje dišav in to, kako ta dišava prek nosu vpliva na naš živčni sistem,« je ob koncu oddaje dejal profesor Ogorevc, Žustova pa je dodala, da so eterična olja tudi v masažnih oljih. »Eterično olje sivke ima lahko sproščujoč učinek, a ne pri vsakemu človeku,« je dejala in dodala, da se je s stranko treba prej pogovoriti, katero olje bo zanjo v tistem trenutku najprimernejše. »Ni pa priporočljivo, da se čista eterična olja dajejo na kožo, ker so lahko preveč agresivna,« je še razložil profesor naturopatije, zato terapevti v Planetu zdravja dajo strankam jasna navodila za uporabo vsakega olja, ki jih imajo tam na razpolago.