Slovesna podelitev donacije otroških koles humanitarni organizaciji

Piše: C. R.

V podjetju Alpacem Cement je v četrtek, 18. decembra 2025, potekala slovesna podelitev donacije osmih otroških koles, namenjenih otrokom iz socialno šibkejših družin z območja občine Kanal ob Soči. Kolesa je podjetje predalo Medobčinskemu društvu prijateljev mladine za Goriško (MDPM za Goriško), ki bo poskrbelo za njihovo razdelitev otrokom, ki pomoč najbolj potrebujejo.

Slovesnosti sta se udeležili tudi ravnateljici osnovnih šol iz občine Kanal ob Soči, kar poudarja pomen povezovanja gospodarstva, vzgojno-izobraževalnih ustanov in humanitarnih organizacij pri ustvarjanju podpornega okolja za otroke in družine v stiski.

Donacija otroških koles presega zgolj materialno pomoč. Otrokom spodbuja gibanje in zdrav življenjski slog, hkrati pa jim omogoča enakovredno vključevanje v vsakdanje in šolske dejavnosti. Obenem odraža odgovoren odnos podjetja Alpacem Cement do lokalnega okolja in skrbi za dobrobit skupnosti.

Podjetje Alpacem Cement z MDPM za Goriško – nevladno, neprofitno in humanitarno organizacijo v javnem interesu, ki deluje na območju občin Brda, Kanal ob Soči, Miren-Kostanjevica, Renče-Vogrsko, Šempeter-Vrtojba ter Mestne občine Nova Gorica – sodeluje že vrsto let. V tem času je podjetje društvo večkrat podprlo s finančnimi donacijami za izvajanje programov, namenjenih otrokom iz socialno ogroženih družin, ter tako prispevalo k razvoju solidarnostnih in humanitarnih dejavnosti v regiji. Med večjimi pobudami izstopa humanitarna akcija leta 2023, ko je podjetje v okviru koncerta Nočna izmena, posvečenega vsem, ki soustvarjajo vsakdan v Soški dolini, zbralo in društvu namenilo več kot 50.000 evrov. Polovica sredstev je bila namenjena sanaciji posledic obsežnih poplav v Sloveniji, 25.000 evrov pa krepitvi Sklada Kapljica Soče, ki podpira programe MDPM za Goriško za pomoč družinam v stiski. Ob tokratni predaji koles je podjetje omenjeni sklad dodatno podprlo še z donacijo v višini 7.500 evrov.

Ob tej priložnosti je dr. Tomaž Vuk, predsednik uprave podjetja Alpacem Cement, d.d., poudaril: »Medobčinsko društvo prijateljev mladine za Goriško je že desetletja neprecenljiv steber podpore in solidarnosti v skupnosti. Veseli nas, da lahko z današnjo donacijo tako otroških koles kot sredstev v Sklad Kapljica Soče prispevamo k boljši kakovosti življenja otrok ter skupaj z društvom ustvarjamo bolj vključujočo in sočutno prihodnost.«

Iva Devetak, skrbnica humanitarnega Sklada Kapljica Soče – podpora znanju: »Današnja donacija ima za naše društvo, ki si prizadeva izboljšati kakovost življenja otrok, mladostnikov in njihovih družin ter zaščititi njihove pravice, izjemen pomen. Spoštovani predsednik uprave, podpora vašega podjetja dokazuje, da imate v vodstvu, poleg velike odgovornosti za razvoj te pomembne panoge, tudi globok čut za soljudi. Vaša podpora Skladu Kapljica Soče je v zadnjih dveh letih omogočila brezplačno udeležbo skoraj sto otrokom na taborih znanja ter izvedbo dveh terapevtskih taborov za enostarševske družine. Zato z velikim optimizmom zremo v naše nadaljnje sodelovanje. Iskrena hvala!«

Delovanje MDPM za Goriško je zgled predanega in odgovornega humanitarnega dela v dobro otrok, mladostnikov in družin v stiski. Sodelovanje s podjetji, kot je Alpacem Cement, dokazuje, da je s skupnimi prizadevanji mogoče graditi bolj povezano in solidarno skupnost.