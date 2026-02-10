Podpis pogodbe za modernizacijo in sanacijo cest v Občini Ormož

Piše: U. M.

Župan Občine Ormož, Danijel Vrbnjak je podpisal gradbeno pogodbo s Cestnim podjetjem Ptuj d.d. za izvedbo obsežnih del modernizacije in sanacije občinskih cest, ki bodo potekala v letu 2026.

Na podlagi uspešno izvedenega postopka javnega naročanja je bilo Cestno podjetje Ptuj d.d. izbrano kot najugodnejši ponudnik za izvedbo investicije, katere cilj je izboljšanje cestne infrastrukture na več lokacijah po občini.

Predmet pogodbe obsega:

modernizacijo javnih poti JP 802531 Lahonci, JP 803342 Krčevina, JP 803893 Veliki Brebrovnik in JP 803391 Mali Kog,

modernizacijo lokalne ceste LC 302021 Ormož – Koračice ter

ureditev odvodnjavanja in sanacijo lokalne ceste LC 302031 Savci – Velika Nedelja.

Skupna pogodbena vrednost del znaša 1.068.644,77 evra z DDV. Dela bodo izvedena v skladu s potrjeno ponudbo izvajalca in veljavno tehnično dokumentacijo, njihov zaključek skupaj s primopredajo pa je predviden najpozneje do 31. avgusta 2026. ”Pomembno je, da se ne bodo gradili samo manjši odseki, ampak tudi večje lokalne povezovalne ceste. Pričakujemo, da bodo dela izvedena kvalitetno in pravočasno”, je še dodal župan Danijel Vrbnjak.

Z izvedbo načrtovanih posegov bo Občina Ormož pomembno izboljšala stanje prometne infrastrukture ter povečala varnost vseh udeležencev v prometu, zlasti prebivalcev območij, kjer bodo potekale posodobitve. ”Prav podpis pogodbe za gradnjo štirih kilometrov cest pa potrjuje, da je za Občino Ormož pomembno vlaganje v cestno infrastrukturo. Verjamemo, da bo CP Ptuj d.d. delo opravilo kvalitetno, bo pa tudi iz strani občine uveden strokovni nadzor, ki bo bdel nad kakovostjo izvedbe”, je zaključila direktorica občinske uprave Milena Debeljak.

Projekt na podlagi povedanega predstavlja pomemben del občinskega investicijskega cikla za leto 2026 ter odraža zavezanost Občine Ormož k uravnoteženemu razvoju vseh njenih delov in k izboljševanju vsakodnevnih pogojev za življenje in delo.