Ormož, občina številnih investicij, turističnih destinacij in kulturne dediščine – intervju z županom Danijelom Vrbnjakom

Piše: Andraž Grad

Obiskali smo Ormož, občino, v kateri potekajo številni projekti. Župan Danijel Vrbnjak nam je predstavil bogato dediščino občine in predstavil projekte, ki se jih bodo lotili v novem letu.

Gospod Vrbnjak, katere investicije ste letos v občini končali in katere so ta čas glavne investicije?

Letos smo končali več pomembnih investicij na področju gospodarstva in podjetništva. Končan je bil tehnološki park v Ormožu. Enako velja za komunalno opremljanje poslovne cone Glinokop. Veliko je bilo narejenega tudi na športnih objektih; končana sta bila prizidek telovadnice v Ivanjkovcih in atletska steza v Podgorcih. Glede investicij na področju športa moram omeniti tudi prenovo telovadnice v Veliki Nedelji. Potekale so tudi energetske sanacije, saj smo obnovili dve stavbi v lasti občine, ki sta namenjeni za stanovanja. Nadalje je potekalo več investicij po krajevni skupnosti, kot so prenove pokopališč, kapelic, vežic itn. Končane je bilo tudi nekaj cestne infrastrukture. Kot vidite, je za nami kar nekaj investicij, skupaj vrednih več kot 10 milijonov evrov.

Kakšne načrte imate za prihodnje leto?

V letošnjem letu smo tudi začeli veliko investicij, ki se bodo nadaljevale v prihajajočem letu in bodo večinoma končane v prvi polovici leta 2026. Nadaljevali bomo s komunalnim opremljanjem gospodarskih con in z energetskimi sanacijami. Prav tako bomo veliko vlagali v turizem. Glede tega naj izpostavim objekt na turistični točki v Svetinjah, ki ga bomo gradili in končali v novem letu. Hkrati prenavljamo Ormoški grad, ki predstavlja pomemben del naše kulturne dediščine. Ta čas izvajamo drugo fazo, končana pa bo leta 2026. V tem letu pa smo že končali prvo fazo, ki je vključevala obnovo grajskega stolpa in podstrešja ter dodali zbirke in nove turistične zanimivosti, povezane s kulturno dediščino. Radi bi tudi kupili nekatere nepremičnine in jih prenovili. V prenovi je tudi center, v katerem bo lahko delovalo več medgeneracijskih društev.

Torej boste tudi v prihodnjem letu zelo dejavni …

Za nas je zelo pomembno tudi to, da bomo v prihodnjem letu začeli graditi novo osnovno šolo v Veliki Nedelji. Gre za velik projekt v vrednosti 10 milijonov evrov. Dela je, kot vidite, veliko. Prijavljali smo se na razpise za zgraditev nekaterih pločnikov in kolesarskih poti, zato verjamem, da bomo tudi glede tega dejavni. Zelo pomemben projekt na področju zdravstva je graditev centra za demenco zraven centra starejših občanov. Naslednje leto naj bi končali tudi peto fazo namakalnega sistema, že sedaj pa se pripravljamo na šesto fazo, to pomeni, da investiramo tudi na področju kmetijstva. Tu so še cestna infrastruktura, začetek rekonstrukcije vodovodnega sistema in ozelenitev Kerenčičevega trga, ki je glavni trg v Ormožu.

Smo sredi decembra, zato bi nam morda zaupali, kaj pripravljate v Ormožu za praznični čas?

Lučke smo že prižgali, sicer pa imamo drsališče in tudi raznolik program, ki se mu bodo pridružile osnovne šole, zavodi in društva. Poleg tega se bo na našem novoletnem prizorišču zvrstilo več zabavnih glasbenih in gledaliških dogodkov. Novo leto bomo pričakali ob Ormoškem gradu.

Katere splošne turistične in kulturne značilnosti Ormoža bi veljalo izpostaviti?

Glede tega je v središču destinacija Jeruzalem Slovenija. Prav tako veliko vlagamo v nove objekte, ki sem jih že omenil. Velja omeniti še kolesarske steze in vzpostavitev postajališča za avtodome. Glede kulturne dediščine je pomemben Ormoški grad, ki ga vključujemo v lokalni turizem. Z najvišjega grajskega stolpa se odpirajo čudoviti razgledi na okoliško podeželje. Imamo tudi veliko športne infrastrukture, ki v povezavi s turizmom ponuja zares nepozabna doživetja v naši naravi. Tu so še naravni rezervati, kot so Ormoške lagune ter butične in kulinarične dobrote lokalnih ponudnikov.

Kako poteka sodelovanje z drugimi občinami?

V sklopu podravske regije zelo dobro sodelujemo spodnje in zgornje Podravje ter ormoška občina. Dobro sodelujemo tudi z bolj oddaljenimi pomurskimi in drugimi občinami v Sloveniji in onkraj meje, z avstrijskimi, madžarskimi in s hrvaškimi občinami. V tem pogledu ta čas največ sodelujemo s hrvaškimi občinami iz varaždinske županije, z njimi imamo res odlične odnose. Delamo skupne projekte in se srečujemo na skupnih prireditvah. Gre za zelo dobro zgodbo tako glede druženja kot skupnih investicij.

Za konec nam povejte še kaj o športnih prireditvah v Ormožu.

Slednjih imamo kar veliko. Velja seveda izpostaviti cilj ene od etap Dirke po Sloveniji, ki je v naši občini in ga organiziramo v sklopu občinskega praznika. Glede na to, da imamo precej aktivna športna društva in klube, je pri nas tudi veliko športnega dogajanja − od državnega prvenstva v streljanju z zračno puško do turnirja najboljših štirih ekip v rokometu. Imamo nogometne turnirje, pri nas pa potekajo tudi sklepni boji za uvrstitev v višje lige. Atletski klub organizira veliko prireditev, in to od polmaratonov do nočnih tekov. Organiziramo tudi kolesarski dogodek Županova tura, medtem ko planinsko društvo organizira pohode na hribe v naši občini. Res je pri nas veliko športnih dogodkov, ki privabljajo mlade in starejše.