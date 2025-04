O vlogi regeneracije pri vrhunskih športnikih

Piše: Petra Janša

Na Prvi TV, programu televizije Nova24TV, se nadaljuje tedenska oddaja o zdravju, ki jo pripravlja profesor naturopatije Igor Ogorevc, solastnik podjetja AS AN, d. o. o., znanega po blagovni znamki Planet zdravja.

Gosta oddaje, ki jo vodi Edvard Kadič, sta bila profesor naturopatije Igor Ogorevc in vrhunski športni psiholog dr. Matej Tušak, pogovor pa je tekel o vlogi regeneracije za fizično in tudi psihično pripravljenost v vrhunskem športu.

Vrhunski športnik in motivacija

Dr. Tušak se ukvarja z vrhunskimi športniki, predvsem z našimi odličnimi skakalci. Dejal je, da z njimi ves čas iščejo neko ravnotežje. »Športnik skakalec, ki je devet, deset mesecev delal na 120 odstotkih, gre po koncu sezone za 14 dni na dopust nekam na toplo ležat. Vso zimo je zmrzoval, treniral, bil je ves čas na skakalnici, z ekstremnim primanjkljajem energije, saj mora biti ekstremno suh, zato gre nekam, da se bo razvajal, plaval ipd. Če pa je prišel do izgorelosti in je šel kolesarit, se to ne bo dobro končalo, ker bo prišel v začetek sezone z nekim minusom,« pravi športni psiholog. Pri športnikih je zelo pomembna tudi motivacijsko voljna komponenta. »Imamo športnike, ki so fizično že čisto na tleh, pa imajo miselno motivacijsko komponento izjemno visoko. Tistih, ki nimajo razvite miselne komponente, med vrhunskimi športniki ni. Teh pa imamo zelo veliko med mladimi in ljudmi v srednjih letih, ki niso našli aktivnosti, ki bi jih znale razveseliti in v katerih bi našli smisel življenja,« je dodal dr. Tušak.

Brez resne strokovne podpore vrhunskega športa ni.

Pravilna prehrana športnikov

»Kadar se dogajajo takšna stanja, kadar je moteno spanje, vedno govorimo o skrajni izčrpanosti tudi fizičnega telesa. Tukaj velikokrat govorimo, sploh pri športnikih, o hiperfunkciji želodca zaradi velikokrat napačne hrane. Dejstvo je, da pretirano uživanje živalskih beljakovin močno izčrpa človekovo telo. Zakaj? Ko mi pojemo živalsko beljakovino, to je meso, mleko ali jajca, s tem avtomatsko zahtevamo od našega želodca, da izloči večje količine želodčne kisline. Če takšno hrano uživamo dlje časa, želodec pride v hiperfunkcijo. Ko pa je želodec v hiperfunkciji, pride do slabše funkcije jeter, do pretiranega izločanja žolča in do motenj v delovanju trebušne slinavke. Tudi slinavka v tem primeru največkrat pride v hiperfunkcijo in izloča preveč inzulina,« je bil jasen profesor Ogorevc in nadaljeval: »Kadar gledam vrhunske športnike, ko so aknasti v obraz, bledi, brez kaplje krvi, vidim izjemno izčrpane ljudi, ki potrebujejo pomoč. S tako pomočjo se pri nas ukvarjamo in tukaj je prvi poudarek na primernejši hrani za človekovo telo. Pri športnikih pa je umetnost, kakšna hrana je to – gre za individualno prilagojeno funkcionalno prehrano. Z našo krvno preiskavo vidimo, kakšen je ph želodčnih sokov, koliko je žolča in kakšna je funkcija trebušne slinavke – tako hormonsko kot encimsko. In glede na to stanje je treba prilagajati prehrano,« je razložil profesor naturopatije in dodal, da če ne prilagodimo hrane telesu in mu ne damo takšne, da lahko v najkrajšem času pridobi največ toplote in energije, telo izčrpavamo.

Planet zdravja in Martin Strel

»Pojavi se to, da imamo vrhunske športnike, ki v naslednji sezoni preprosto odpovejo in so njihovi rezultati povprečni ali celo podpovprečni. Vse to je močno povezano z načinom prehrane, ki neposredno vpliva tudi na telesno temperaturo. Dejstvo je, da se pravilno izločanje hormonov in encimov dogaja samo pri določeni telesni temperaturi. Zato govorimo o tem, da je zdrav duh lahko samo v zdravem telesu. In tudi če pride do motenj v delovanju glave, do pomanjkanja želje po uspehu in smisla ali motivacije, ali so preveč utrujeni, takrat govorimo o napačnem metabolizmu celega telesa,« je bil jasen profesor Ogorevc in dodal, da imajo v Planetu zdravja v teh primerih izjemno dobre in pozitivne izkušnje. »Naj povem samo, da sem bil leta 2007 drugo polovico poti z Martinom Strelom, ki je tudi z našo izdatno pomočjo preplaval Amazonko. Ko sem prišel do njega, je bilo najprej treba popraviti njegovo kožo, ki je bila strahotno poškodovana. Kožo smo popravili v štirih dneh tako, da je Martin uspešno preplaval najdaljšo reko na svetu. Na koncu je dejal, da je bilo to zanj najlažje plavanje do tedaj.«

Zdrav duh je samo v zdravem telesu.

Vrhunska podpora za vrhunski šport

Dr. Tušak je ob tem poudaril, da je pri mnogih športnih disciplinah zelo težko govoriti o zdravi prehrani. Izpostavil je primer štirikratnega olimpijskega zmagovalca v smučarskih skokih Kamila Stocha, ki je praktično vse zlate olimpijske medalje dobil, ko je tehtal petdeset kilogramov ali celo manj. »Niso vsi športi tako ekstremni, ampak ta je. Če pogledate mladega, postavnega fanta, ki je visok 190 cm, pa nima 62 kg, to ni normalno. Toda če ima več kot 63 oziroma 64 kg, ne more dosegati rezultatov v smučarskih skokih. So primeri, ko po ves teden ne jejo ničesar, pijejo samo črno kavo, v nedeljo, dan po tekmi, pa se najejo normalnega kosila, kjer ni nobenih pribitkov, se pravi hidratov ali sladkarij. Gre za zdravo kosilo. In to je enkrat na teden, šestkrat na teden pa ne jejo ničesar. Vrhunski šport je v teh pogledih krut in vedno to primerjam s športnimi avtomobili,« pravi dr. Tušak, saj lahko na stezah zmagujejo le vrhunski dirkalni avtomobili. »Isto je s športniki. Ti poskušajo svoje telo v nekih ekstremnih razmerah pripeljati do meja. In nikjer ni meja med psihološko in fiziološko tako pokrita, se pravi, da je na 100 odstotkih, kot je pri vrhunskem športu. Če pride športnik v te okvire, je nujno, da ima maksimalno podporo. Težko pa je govoriti o splošnih pravilih, ker ima vsak športnik svoje zakonitosti. Potrebnega je veliko znanja in let izkušenj, da ugotovimo, koliko mora ta športnik trenirati, kakšno prehrano mora imeti, zraven pa je še psihična oziroma psihološka komponenta. V resnici je to precej zapleten proces in jasno nam je, da brez resne strokovne podpore dolgoročno ne moreš dosegati rezultatov.«

Energetska izčrpanost in koža

Profesor Ogorevc je še dejal, da je vsaka psiha govorica fizičnega telesa. »Pri agresivnih in jeznih ljudeh opažamo hiperfunkcijo želodca in žolča, pri prestrašenih ljudeh hiperfunkcijo ledvic, pri žalostnih ljudeh hiperfunkcijo pljuč, pri zavistnih ljudeh pa vedno govorimo o hiperfunkciji trebušne slinavke itn.« Pri energetski izčrpanosti pa je težava, da prideš v stanje, ko nimaš več energije, moči. »Kadar je telo močno izčrpano, vedno govorimo o napačni funkciji kože, ki je naš največji, najtežji in najpomembnejši organ. V koži je večina našega živčnega sistema in po živčnem sistemu potujejo električni impulzi. Zato je tako ekstremno pomembna pravilna električna prevodnost kože. Ta se pojavi takrat, ko ima telo dovolj mineralov in elektrolitov, pravilen ph in pravilno temperaturo kože. Vsi ti trije temeljni pogoji morajo biti zagotovljeni, če hočemo, da naš živčni sistem deluje pravilno. In ko zagotovimo pravilno razmerje med natrijem in kalijem, takrat tudi celična membrana začne delovati pravilno. In ko ta deluje pravilno, je avtomatska posledica, da tudi mitohondriji v celici, ki proizvajajo elektriko, začnejo delovati pravilno – takrat se v telesu pojavi energija praktično takoj. In kje je največ mitohondrijev v človeškem telesu? V možganih. Ko uporabimo naše izdelke, ki to zagotavljajo –govorimo o pripravku Energy tonic extra, velika večina izčrpanih ljudi v nekaj minutah reče, da jim je v glavi dobro, da nimajo več megle v glavi. V glavi je namreč nadzor telesa, zato vedno govorimo, da je zdrav duh samo v zdravem telesu.«