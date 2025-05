Piše: Petra Janša

Na Prvi TV, programu televizije Nova24TV, se nadaljuje tedenska oddaja o zdravju, ki jo pripravlja profesor naturopatije Igor Ogorevc, solastnik podjetja AS AN, d. o. o., znanega po blagovni znamki Planet zdravja.

Gost oddaje, ki jo vodi Edvard Kadič, je bil tudi tokrat profesor naturopatije Igor Ogorevc, beseda v prvi oddaji po prvomajskih praznikih pa je tekla o koži in vplivu sonca nanjo. Prihaja namreč čas višjih temperatur in močnejšega sonca ter s tem povezani zaščitni preparati. »Koža ima ogromno funkcij. Kot vemo, je koža največji, najtežji in najpomembnejši organ našega telesa. Koža je naša zaščita. Je tudi največji in najpomembnejši organ termoregulacije oziroma telesne temperature. Žal se v medicini praktično o tem ne govori,« je uvodoma dejal profesor Ogorevc in dodal, da je koža tudi prek živčnega in energijskega sistema neposredno povezana z našimi notranjimi organi.

UV žarki so nujno potrebni za tvorbo vitamina D v koži.

Koža in pregretost telesa

Eden največjih nesmislov uradne medicine pa je po Ogorevčevem mnenju trditev, da sonce škoduje naši koži. »Trditi, da sonce, ki je vir življenja na našem planetu, vir toplote in UV žarkov, škoduje našemu telesu, je nesmisel.« – »Zakaj nekatere ljudi sonce opeče relativno hitro, drugih pa ne? Zakaj pride do opeklin?« je zanimalo voditelja. »To ni nič drugega kot alergična reakcija na preveč toplote. Kot bi se polili s kropom. In tisti ljudje, ki so zakisani, so pretopli že sami po sebi. Svoje telo pregrevajo z načinom prehrane, z uživanjem zdravil, s pretiranim uživanjem zdrave hrane ali pretiranim delom – z vsem, kar pregreva telo. Prav tako ti ljudje nimajo dobro urejenega hlajenja kože in se jim v koži nabira preveč histamina,« je še razložil profesor naturopatije in dodal, da je histamin kemična substanca, ki v pretirani količini povzroča alergije. »Alergija na koži ni nič drugega kot alergija zaradi previsoke temperature. In sonce, ki je že nekaj milijonov let za vsa živa bitja na Zemlji enako, ni krivo, da so naša telesa zakisana,« je dodal.

UV žarki in vitamin D

V nadaljevanju oddaje smo izvedeli nekaj več o UV žarkih. Kot je povedal gost oddaje, so si t.i. strokovnjaki izmislili, da so UV žarki škodljivi za našo kožo, zato so napravili substanco, ki te žarke odbijajo od kože – naredili so t.i. zaščitne faktorje, kar je naslednji velik nesmisel. A če želimo biti zdravi, UV žarke nujno potrebujemo. »UV žarki so nujno potrebni kot osnovna substanca za tvorbo vitamina D v koži,« je bil jasen profesor naturopatije. »T. i. zaščitni faktorji pa so v bistvu kovine oziroma substance, ki odbijajo UV žarke, da ne pridejo skozi kožo. In kaj se zgodi, če naše telo ne dobi UV žarkov? Ne tvori se vitamin D. Če tega ni v telesu, so lahko posledice usodne – tako za črevesje, kožo, še posebno za pljuča,« je dejal profesor Ogorevc in pri tem opisal situacijo pri zdravniku, ko nam ta svetuje, da uporabljajmo najmočnejše zaščitne faktorje. »Jeseni, ko se pojavljajo prvi znaki prehladov, pa pridemo k zdravniku, ki nam reče, da nimamo vitamina D in nam ga zato predpiše. To je ena največjih neumnosti v medicini« je dodal.

Kaj pa je zaščitni faktor?

»Ali ne gre pri zaščitnih faktorjih za podaljševanje odpornosti kože, preden pride do opeklin?« je zanimalo voditelja. »To je marketing! To ni res!« »Kaj pa naj potem naredim?« je nadaljeval Kadič. »To je dobro vprašanje. Proizvajalci krem z zaščitnimi faktorji so si priborili zakon (…), v katerem piše, da si v prekršku in plačaš kazen, če nimaš zaščitnega faktorja v naravnih zaščitnih kremah. Ko pa rečeš, da teh nimaš, ker je zadeva kancerogena, pa si spet v prekršku. Takšno osebno izkušnjo imamo z zdravstvenimi inšpektorji. So bili korektni – rekli so le, da tega ne smemo trditi,« je svojo izkušnjo delil profesor Ogorevc in dodal, da so mu razložili, da to, če se namažeš s kremo, ki vsebuje zaščitni faktor, ni kancerogeno. »Ampak takih krem uporabimo veliko. Vrednost kancerogenih snovi v eni kremi res ne presega kritične meje. Dnevno pa se namažemo vsaj trikrat. Koliko krem porabimo v 14 dneh? Koliko snovi, ki so kancerogene, vnesemo v 30 letih? In če pogledamo statistiko, kako se v zadnjih 30 letih strmo povečuje obolevnost za rakom kože – se lahko čudimo tem podatkom?« se je ob tem vprašal profesor naturopatije.

Koža je ogledalo našega črevesja.

Kreme z naravnimi antihistaminiki

Kaj pa potem potrošniku, ki bi se rad zaščitil pred soncem, preostane? »Obrnemo se na tistega proizvajalca z naravnimi izdelki, ki nimajo niti ene škodljive substance za naše telo in ki ugodno vplivajo na delovanje kože ter kožo hladijo na naraven način. Ta se hladi samo na en način – z dobro cirkulacijo v koži. Če hočemo to izboljšati, moramo najprej nevtralizirati histamin, ki se tvori zaradi pregrevanja v notranjosti telesa in tudi zaradi pregrevanje s soncem. Ker sončenje ni nič drugega kot pregrevanje našega telesa,« pravi profesor Ogorevc in doda, da za to potrebujemo naravne antihistaminike, ki jih nanašamo na kožo. »V tem primeru se naša koža ohladi, sonce prenašamo bistveno bolje. Je pa logično, da prvih nekaj dni ne bomo ves dan na soncu. Izogibati se je treba tudi ležanju na opoldanskem soncu, ker je to pretoplo tudi za zdravo kožo,« je gledalcem še svetoval profesor Ogorevc. Eden takšnih izdelkov je na razpolago tudi v Planetu zdravja – imenuje se Sun tonic. »Po nekaj dneh smo lahko popolnoma brezbrižni na soncu, saj je ta tonik neškodljiv, naraven, izboljša cirkulacijo v koži, prijetno diši, ne škoduje koži, koža se po uporabi tonika lepo napne, hidrira, ni pusta, ni suha in je primerno nahranjena.«

Relax tonic – pomoč pri opeklinah

In koliko časa smemo biti na soncu? »Enoznačnega odgovora ni. Preprosto moraš poznati svoje telo in delovanje kože. Telo je treba popravljati kot celoto. Dokler tega ne popravljamo, ne moremo pričakovati bistvenih sprememb. Prvi korak k temu je sprememba načina prehrane ter skrbna in pravilna nega največjega, najtežjega in najpomembnejšega organa v telesu – to je naša koža. Če pa pride do opeklin ali vsaj do rdečine na koži, takrat je zelo koristno, da čim prej uporabimo Relax tonic – to je naravni antihistaminik, ki naravno hladi našo kožo. Ko nas peče, se ‘našpricamo’ z njim enkrat ali dvakrat zaporedoma in koža nas ne peče več,« je razložil profesor naturopatije in pri tem spomnil, da koža raste odznotraj navzven in samo tako jo lahko popravljamo.

Koža – ogledalo našega črevesja

»Koža je ogledalo našega črevesja. To je kitajska modrost, stara že vsaj 4000 let. Če se pregreva naše črevesje, se pregreva tudi naša koža.« Zato nam je narava, ki je naš zaveznik in prijatelj, dala sezonsko hrano. »Naša hrana je vir toplote. Slednje poleti ne potrebujemo veliko, saj je je dovolj zunaj. Če naše telo dela prav, dobi naše telo toploto od zunaj,« je nadaljeval profesor naturopatije in priporočil, da zaradi tega poleti jejmo lahko hrano, kot sta zelenjava in sadje. »Ta ima nizko kalorično vrednost, kajti kalorije grejejo. (…) Če pa jemo enako hrano kot pozimi in se pregrevamo še s pivom, čipsom, z mesom, majonezami, s sladoledi, z mlekom ipd., se naše telo še bolj pregreva. Dokler pregrevamo svoje telo in pričakujemo, da ne bo opeklin še z dodatnim gretjem, potem smo nerazumna bitja.« Prav tako nam profesor priporoča pitje toplih in ne ledenih napitkov, saj kot je razložil že v eni od prejšnjih oddaj, je telo inteligenten mehanizem, ki deluje na podlagi zakonov termodinamike. Ob tem je spomnil, da stara nomadska ljudstva v puščavah poleti, ko je najbolj vroče, vedno pijejo vroč čaj, da se ohladijo.

Naravni odganjalci mrčesa

Je pa poletje tudi čas komarjev. »Zakon nam prepoveduje, da uporabljamo izraz repelenti, ker je ta znova rezerviran za kemijo, zato uporabljamo izraz naravni odganjalci mrčesa, predvsem komarjev. Določena hladno stiskana olja, zmešana v pravem razmerju z eteričnim oljem, so hitrejša in učinkovitejša kot sintetični repelenti. Že njihov vonj na daleč odbija komarje in druge insekte,« je ob koncu oddaje dejal profesor Ogorevc in dodal, da imajo v Planetu zdravja odličen produkt, ki se imenuje Komarol. »Že samo ime pove, čemu je namenjen. Je zelo učinkovit. Prodajamo ga že vrsto let in je sezonski izdelek.« Povejmo še, da v Planetu zdravja prav v teh dneh potekajo dnevi odprtih vrat, kjer lahko kupite njihove izdelke po znižanih cenah. Več o tem preberite na spletni strani www.planetzdravja.com.