Piše: Petra Janša

Na Prvi TV, programu televizije Nova24TV, se nadaljuje tedenska oddaja o zdravju, ki jo pripravlja profesor naturopatije Igor Ogorevc, solastnik podjetja AS AN, d. o. o., znanega po blagovni znamki Planet zdravja.

Gosta oddaje, ki jo vodi Edvard Kadič, sta bila nedavno profesor naturopatije Igor Ogorevc in slovenska plesalka, koreografinja, televizijska voditeljica ter urednica spletnega portala Parada plesa Barbara Drnač, pogovarjali pa so se o integrativnem pristopu medicine, tudi v povezavi s profesionalnimi športniki. Danes je profesionalni plesalec velik atlet in akrobat, zato je lahko hitro mačehovski do svojega telesa ter ga pripelje do roba – nastanejo poškodbe in plesalec preneha s plesom. »Različno glede na plesni stil,« je dodala Drnačeva in pri tem omenila, da je ne dolgo nazaj del ljubljanskega baletnega ansambla postala tudi fizioterapevtka, saj ta pozna telo in priskoči na pomoč, kadar je to potrebno. »Mariborski balet tega še nima. Zunaj je to znana praksa, da ko gredo zjutraj na vajo ob baletni drog, je prisoten fizioterapevt.«

Atentat na lastno telo

V Planetu zdravja, kjer se ukvarjajo z integrativnim oziroma celostnim pristopom medicine, imajo z vrhunskimi športniki veliko izkušenj. »Kaj ugotavljamo? Velika večina se jih hrani telesnim aktivnostim neprimerno. V Sloveniji velja, da se morajo športniki prehranjevati z živalskimi beljakovinami. Za zajtrk jedo sir, mleko, jogurt, kakšno žemljico. Za malico imajo kakšen sadni sok in jogurt, za kosilo meso in malo krompirja in za večerjo se atentat na lastno telo ponovi. Tudi tako nazadnjaška organizacija, kot je Svetovna zdravstvena organizacija, je že pred nekaj leti priznala, da uživanje rdečega mesa in drugega mesa povzroča raka,« je uvodoma povedal profesor naturopatije. »Da pa pride do raka, je dolga pot – rak nikoli ne nastane od danes na jutri, kajti v telesu so samo tri stopnje bolezni. In sicer, prva stopnja so dolgotrajna vnetja. Pri tem ne mislim tistih vnetij, kjer pomagajo antibiotiki,« je bil jasen profesor Ogorevc in nadaljeval, da je druga stopnja to, ko pride po dolgotrajnem vnetju do odpovedi določenega dela telesa oziroma organa. »Tretja stopnja je vedno rak. Gre za propad tistega tkiva, kjer se zapre dotok krvi, saj se kapilare tako stisnejo, da enostavno ni dotoka krvi in tkivo dobesedno začne propadati, razpadati.« Ob tem je profesor Ogorevc ponovno poudaril dejstvo, da smo ljudje ustvarjeni kot rastlinojeda bitja – to govorijo tako anatomija kot tudi fiziologija, imunologija, biologija, biofizika in biokemija.

Barbarina izkušnja z rakom

Profesor Ogorevc je ponovil tudi dejstvo, da vsaka živalska beljakovina v telesu povzroča vnetja. »Kaj se sprosti pri uživanju živalskih beljakovin? Antigeni, ki povzročajo vnetja. To je vse že davno dokazano, ampak medicini se očitno splača biti tiho.« V nadaljevanju oddaje je Barbara Drnač delila svojo težko izkušnjo z rakom. Ta je bil po njenem mnenju posledica stresnega življenja v obdobju karierne vpetosti. Čeprav je vegetarijanka, je priznala, da se je nepravilno, »mačehovsko« prehranjevala. »To je bil zame totalen šok, ker sem bila vseskozi ‘fit’, telovadim, in se mi je zdelo, da je to nemogoče. Imela sem mesec krize. Medijem nisem hotela dajati izjav, saj nisem imela kaj povedati. Bila sem zelo čustveno prizadeta, na dnu, ampak sem si rekla, da se bom borila. Prepričala sem se, da je ta rakovica, kot sem jo poimenovala, moj projekt. Skozi sem dala vse – od obsevanja do kemoterapije in bioloških zdravil, saj sem imela tip raka, ki je bil hitro rastoč.« Poleg tega pa je Drnačeva sprejela eno od alternativnih metod zdravljenja z belim omelom. »Na Googlu sem prebrala, da je to uradna medicina v tujini. Našla sem slovensko zdravnico v Münchnu, ki me je sedem let vodila skozi terapijo, in tudi zdaj vsakega junija in julija naredim vzdrževalno terapijo. Iva Ebner je danes žal pokojna, ampak mi je do konca življenja napisala terapijo in jaz to še vedno počnem.« Prav tako je Drnačevi, kot je povedala sama, uspelo omejiti vsakdanji stres, saj je spremenila način življenja, se preselila »na kmete« v Hoče, kjer jo narava in njeni mucki zelo pomirjajo.

Redno se ukvarja tudi z jogo in meditacijo. »Takrat smo spremenili tudi način prehrane. To je cena, da žrtvuješ in ne ješ tistega, kar si prej imel rad. Sicer ne pijem alkohola in ne kadim.«

Integrativna medicina in stres

Profesor Ogorevc je pri tem opozoril na nevarnost jemanja pomirjeval pri premagovanju stresa. »Če gledam s stališča imunologije – vsi povzročeni t. i. stranski učinki so samo dodatno povzročena vnetja s strani te sintetične molekule. Tako tudi pomirjevala.« Za integrativno medicino je sicer stres situacija, v kateri sami sebi naložimo preveč obveznosti. »In ko ugotovimo, da tega naše telo in psiha ne zmoreta, si tega nočemo priznati, zato smo jezni same nase. Zelo enostavno. In ko ugotovimo, da si za svoje telo in za zdravje svoje telesa v največji meri odgovoren sam, potem je treba samo še vedeti, kako obravnavati svoje telo in ga popravljati oziroma ga zdravega vzdrževati – kajti to je cilj integrativne medicine.« Ali kot sta se strinjala gosta oddaje, »sam si povzročitelj stanja in sam si tudi rešitelj«. Pri tem je eden od najpomembnejših dejavnikov prehrana.

»Gledali so samo ta kos mojega telesa«

Drnačeva pa je omenila tudi, da jo je pri uradni, alopatski medicini zmotilo, da so ji obravnavali le raka leve dojke. »Gledali so samo ta kos mojega telesa, ampak mislim, da sem bila takrat cela bolna, ne samo tam, glava je bila zmešana … In ko enkrat to ugotoviš, si na pravi poti.« Profesor Ogorevc je k temu dodal, da je pri integrativni medicini prvo pravilo poslušanje samega sebe. »Če nekaj čutiš, da ni dobro, ne glede na to, kdo ti je to svetoval, če telo reče ne, je ne. Drugo. Integrativna medicina v takšnih stanjih telo obravnava celostno – ne samo ta levi zgornji limfni krak, ki je zbolel in katerega del je tudi leva dojka. Kajti vemo, kako gre to pri onkologih. Ko najdejo bulico oziroma tumor, na primer na levi dojki, jo odstranijo. Potem pogledajo še limfne žleze, koliko je pozitivnih, in jih na pamet odstranijo. Potem čakajo, če se bo rak ponovil. Rečejo ti namreč, zdaj vas bomo kontrolirali. To ni nobena kontrola, to je samo čakanje na ponovitev raka, kajti v več kot 90 odstotkih rakavih obolenj ni dovolj samo uradna medicina. Ljudje morajo delati tudi na sebi in v Planetu zdravja obravnavamo takšna stanja.«

Dramatične temperaturne spremembe

Pri rakavih obolenjih je vedno najprej moteno delovanje največjega, najtežjega in najpomembnejšega organa v telesu – to je koža. »Če pogledamo telo rakavega bolnika s termo kamero, sploh je to izrazito pri rakih dojk, /…/ točno vidimo, kakšne dramatične temperaturne spremembe so v samem tumorju dojke in okoli tumorja. Tumor je hladen, okolica je vroča, kajti tam je vnetje in to avtomatsko vpliva na limfo. Medicina se z limfo ne ukvarja, ampak samo režejo. To je tako, kot da bi odstranil vojsko in čakal, da te nekdo ne bo napadel. Zato je po operacijah treba obnavljati kapilarni in limfni sistem. Ekstremno pomembno je tudi, da v koži obnovimo pravilno električno prevodnost, zato da živčni sistem deluje pravilno, kajti brez živčnega sistema niti imunski sistem ne more odreagirati tako, kot je prav,« je bil jasen profesor Ogorevc. Dodal je, da moramo pri tem vedno gledati tudi na način prehrane. »Da si vsak dan ne povzročamo novih vnetij. Poleg tega pa je potrebna tudi psihološka obravnava bolnika – tudi to je izjemno pomemben del integrativne medicine. Če govorimo o raku leve dojke, je to v veliki večini povezano s konfliktom mama – otrok, bodisi da je pacient v vlogi mame ali pa otroka,« je razložil profesor naturopatije in temu je prikimala tudi gostja oddaje. Pri tem je še poudaril pomembnost sprejemanja konflikta. »Konflikta se ne da rešiti, ampak ga samo sprejmeš, da je del tebe. Kar se je zgodilo, se za nazaj ne da popraviti, treba je le to sprejeti.«