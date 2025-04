Ne čakajte, da zbolite!

Piše: Petra Janša

Na Prvi TV, programu televizije Nova24TV, se nadaljuje tedenska oddaja o zdravju, ki jo pripravlja profesor naturopatije Igor Ogorevc, solastnik podjetja AS AN, d. o. o., znanega po blagovni znamki Planet zdravja.

Gost oddaje, ki jo vodi Edvard Kadič, je bil Mitja Medved, dolgoletni terapevt in specialist termoregulacije telesa. V več kot dvajsetih letih dela s strankami v Planetu zdravja si je pridobil ogromno znanja, predvsem pa prakse, zato se lahko pohvali z vrhunskimi rezultati. V oddaji je Medved odgovarjal na vprašanja, zakaj so pregledi v Planetu zdravja pomembni in kako potekajo.

Analizator izpiše 154 parametrov

»Pregled sam poteka v naših centrih in traja tri minute. V tem kratkem času dobimo trenutno celotno stanje telesa. Analizator prek petih mikroprocesorjev, ki jih porazdelimo po pacientovem telesu – na levo in desno vratno arterijo, pod levo in desno pazduho in v popek –, na podlagi temperature in kemičnih reakcij pretoka ogljika, dušika, kisika in vodika zabeleži 154 parametrov,« pravi Medved in doda, da na pregled ni treba prinesti nikakršnih drugih izvidov, je pa to zaradi primerjave zaželeno. Kot je dejal gost v Planetu zdravja, ne postavljajo diagnoz, ampak se ukvarjajo s stanjem telesa, z iskanjem vzroka za nastale težave in njihovim odpravljanjem. »Odpraviti vzrok je osnova, da se posledično lahko začne stanje popravljati. Po opravljenem pregledu, izpisu stanja oziroma izvidu sledi pogovor in svetovanje. Analiza krvi je obarvana – zeleno, modro in rdeče,« še pravi Medved in pokaže v kamero primer izvida. »Terapevti smo dolžni razložiti vsak parameter posebej in pacienta seznaniti s tem, na kaj je treba paziti, da kasneje ne nastanejo težave, diagnoze ali drugi problemi.« Dodal je še, da je njihova osnovna naloga preventiva, šele nato svetujejo olja kot dodatek k prehrani.

Planet zdravja ima v Sloveniji šest terapevtskih centrov in druge franšizne enote.

Kaj vidijo z analizo?

»S pregledom vidimo osnovno krvno sliko − od hemoglobina, eritrocitov, levkocitov do sedimentacije, vidimo stanje gostote krvi, čas in zmožnost strnjevanja krvi, vidimo osnovne elektrolite v plazmi, se pravi kalcij, magnezij, kalij, natrij in klor, vidimo ph krvi, ph želodčnega soka, stanje jeter, žolča, vidimo sladkor v krvi, presnovo maščob, holesterole, trigliceride, vidimo določene pretoke v določenih organih, pretoke prek srca, mišic, možganov, jeter, ledvic, kože v celoti, spodnjega dela trebuha, ki je zelo pomemben in je še vedno naš motor, prav tako vidimo prožnost, raztegljivost pljuč, encime trebušne slinavke,« je našteval Medved. Bolje kot da iščete informacije preko spleta in sami delate sklepe, kaj je narobe z vami, se naročite na pregled v Planetu zdravja, kjer vam bodo prek omenjene analize povedali, kakšno je stanje vašega telesa. To vam lahko služi tudi kot drugo mnenje.

Celosti pristop k zdravljenju

»Na podlagi odstopanj, ki so vidna v analizi, lahko svetujemo, kar je najprimernejše in priporočljivo, da se uživa. Če damo telesu vse, kar potrebuje, lahko imunski sistem odreagira pozitivno. Še vedno je imunski sistem tisti, ki je odgovoren za to, ali se bo telo popravilo in v kakšnem času se bo to zgodilo. Imunski sistem se v 80 odstotkih ustvarja v našem debelem črevesju, zato je zelo pomembno, kakšna je naša hrana, in posledično, kakšna sta temperatura in ph v črevesju – vse to vpliva na naš organizem,« je še dejal Medved in poudaril, da gre pri njih za celostni pristop k telesu. »Analizator Anesa je 100- odstotno natančen in se uporablja za potrebe astronavtov. Tu ni dileme, ali so vrednosti realne ali ne. Vsak posameznik lahko v končni fazi preveri svoje vrednosti krvi tudi pri uradni medicini,« je dejal gost oddaje in dodal, da gre za neinvazivni analizator, kar pomeni, da za analizo ne potrebujejo krvi – ni zbadanja in je popolnoma neboleča metoda. »Z njim dobimo podatek, kje so v telesu odstopanja, kje so predispozicije za mogoče težave, najpomembnejše pa je to, da odkrijemo vzrok za težavo, s katero se obračajo ljudje na nas,« je še dejal Medved.

Olje 1 in 12 sta pomoč pri alergijah

V tem času so najpogostejše alergije – od alergij na cvetni prah in trave ipd. »Ogromno težav je zaradi tega z dihali, s sluznicami, teče jim iz nosu, imajo zamašen nos, kihajo, imajo srbeče oči, težave s srbenjem kože, zaradi tega se jim pojavijo izpuščaji,« je našteval Medved in kot enega glavnih virov teh težav omenil prehrano. »Vse se začne in konča pri prehrani. Hrana je osnovno zdravilo in je tista, ki nam lahko k nekemu stanju pomaga ali ga poruši. Kar zadeva pomoč Planeta zdravja pa je pri alergijah osnovna prva pomoč olje 1. To je eden najmočnejših naravnih antihistaminikov. Kot vemo, gre pri alergiji vedno za čezmerno količino histamina, nasičenega v telesu – se pravi hormona, ki ustvarja alergijske umetne reakcije. V olju 1 so eterična olja lovorja, sivke in evkaliptusa. Kot prva pomoč pri težavah z nosom, s sinusi, z zamašenim nosom ter izcedku iz nosu pa je olje 12 – gre za hladno stiskano mandljevo olje ter eterično olje jasmina. To vsebuje ogromno estrogena. Z njim nadomeščamo estrogen, ki je osnovni hormon obnove – več ga je, hitrejša in boljša je obnova imunskega sistema in boljša je obnova celičnih membran. To velja za moške in za ženske,« je dejal Medved in dodal, da estrogen običajno pripisujemo ženskam. Potrebujemo ga tudi moški za obnovo in prožnost žil. Če ni dovolj estrogena, se ožilje bistveno hitreje krči, slabši so pretoki, imunski sistem ni toliko odziven,« je razložil Medved. »Kot tretja pomoč pa je tu tonic Relax. To je tonik, ki je namenjen pršenju po telesu, po koži, in to v primerih srbenja kože, izpuščajev, vročih, pekočih nog ipd. Kombinacija teh treh izdelkov je prva pomoč pri alergiji.«

Sestavni del terapije sta tudi kontrola in spremljanje stanja.

Omejitev za pregled ni

»Omejitev za sam pregled ni. Spodnja starostna meja je okoli štiri leta, zgornje ni. Primeren je tudi za nosečnice, pa tudi za ljudi s srčnimi spodbujevalniki in diabetike. Analizator deluje izključno na podlagi temperature, ni nobenega sevanja ali česa škodljivega, je neboleč poseg in 100-odstotno zanesljiv,« je poudaril Medved, Kadič pa je dodal, da je ta komplementaren – je dodatna informacija k splošnem razumevanju sebe in svojega zdravja. »Trije koraki so – prvi korak je pregled z analizatorjem, drugi korak je razlaga samega izvida in svetovanje, tretji korak pa je svetovana terapija. Tu svetujemo olja kot dodatke k prehrani. Olja so popolnoma naravna brez vsake kemije, brez stranskih učinkov, hladno stiskana, nerafinirana. Z olji dovajamo vse potrebno za vzpostavitev normalnega stanja in ravnovesja v organizmu. Nato svetujemo hrano. Vsakemu posamezniku damo primere jedilnikov, na kakšen način naj kuhajo. Jejmo kuhano, toplo, domačo hrano na žlico, čim več hrane, kot so jo jedli dedki in babice – zelenjavne juhe, enolončnice, mineštre,« je še dejal Medved in dodal, da sprememba dnevne rutine ni naporna, kolikor v glavi spremenimo miselnost. »Če je na prvem mestu zdravje, ni težko trikrat dnevno popiti čajne žličke olja, iti enkrat na dan za pol ure na sprehod in paziti na prehrano.«

Kontrola sestavni del terapije

Sestavni del terapije sta tudi kontrola in spremljanje stanja. Kontrole se opravljajo na 14 dni oziroma na 3 tedne. Naredi se vnovična analiza, razlaga rezultatov in predpiše nadaljnja terapija, če je potrebna. »To je izvid našega pacienta pred tremi tedni, ta pa je bil narejen po treh tednih terapije. Zeleno obarvani parametri so v mejah normale, rdeče obarvani so previsoki, modro obarvani prenizki. Težko je imeti vseh 154 parametrov obarvanih zeleno, ker kadar telo deluje, kadar imamo dobro odzivnost imunskega sistema, mora telo v nekem določenem trenutku neke stvari povečati, neke zmanjšati, da uravnovesi stanje. Treba je sliko gledati celostno,« je razložil Medved in dodal, da je pri tem pomembno, kakšne spremembe opazimo pri počutju. »Vsak posameznik dobi kopijo izvida in lahko tudi doma primerja spremembe pri posameznem parametru. Tako se začnemo bolj zavedati svojega telesa in spoznamo, kako telo reagira na določeno stvar. Zato je tako neprimerno laže začeti spreminjati navade,« je še dejal Medved. »Poslušajmo svoje telo in sprotno odpravljajmo vzroke za nastale težave, ki se pojavljajo. Samo tako smo lahko zdravi.«