10. Festival kave na Vrhniki: desetletje dobre kave, letos še posebej bogat program

Vrhnika bo 5. septembra že desetič zadišala po kavi. Jubilejni Festival kave bo med 10. in 20. uro v parku pred Cankarjevim domom Vrhnika ponudil celodnevno druženje ob specialty kavah, kulinariki, kulturi, glasbi, ustvarjanju in številnih kavnih doživetjih.

Letošnji festival bo v znamenju 10. obletnice, zato bo program še posebej pester. Na kulinarični tržnici se bodo predstavile butične pražarne s specialty kavami, obiskovalci pa bodo lahko okušali različne kavne napitke, sladice, kavne štruklje, kavne koktajle in druge dobrote.

Pomemben del festivala bo namenjen spoznavanju in ocenjevanju kakovostne kave. V sodelovanju z Združenjem specialty kave Slovenije bo potekalo Prvenstvo v okušanju kave, kjer bodo profesionalni pokuševalci prepoznavali arome in okuse izbranih kav. Vrhunec bo ob 17. uri, ko bomo razglasili zmagovalce prvenstva in Naj specialty kavo Slovenije – Vrhnika Edition.

Kavo bo mogoče spoznavati tudi na delavnicah. Aleš Ogrin bo udeležence popeljal v svet kavnih koktajlov, kjer bodo sami pripravili tri različne kreacije, sledijo cupping s pražarno Escobar ter delavnici, ki bosta kavo povezali s svetom dišav in čokolade.

Od Cankarja do Cukrarne

Festival bo tudi letos povezal kavo s kulturo. Ob jubileju bo na ogled razstava desetih let Festivala kave Vrhnika, posebno mesto pa bo imela tudi stripovska razstava CUKRARNA: Zgodba slovenske pesniške duše.

Svoje mesto na festivalu dobiva tudi kavno-knjižni kotiček, ki bo povezal svet kave in knjig. V njem bodo vintage kotiček Depoja, rabljene knjige Ivana Cankarja ter Knjigobežnica Cankarjeve knjižnice Vrhnika. Najmlajši bodo lahko ob 10., 11. in 12. uri uživali v kofetkanju ob pravljici, možen pa bo tudi brezplačen vpis v knjižnico in vpis v U3ŽO Vrhnika.

Za družine bo pripravljen otroški kotiček s kavno olimpijado, babyccino barom, poslikavo obraza, fotokotičkom, baloni in drugimi presenečenji Cankarjevega leta, odrasli pa bodo lahko ustvarjali skupaj z Arty Party ali izbirali med različnimi gurmanskimi delavnicami.

Vsako uro novo presenečenje

Letos se bo vsako uro zgodilo nekaj posebnega. Ob 12. uri bo festival zavzelo plesno presenečenje s Plesno šolo United, ob 13. uri sledi kavna akrobatska predstava s Cirkusom Fuskabo, ob 14. uri kavni nagradni kviz, ob 15. uri iluzionistični šov, ob 16. uri kavni koktajli v živo, ob 17. uri veliki kavni finale, ob 18. uri pa koncert skupine Masharik.

Dan se bo ob 19. uri zaključil z razglasitvijo kavnega rekorda – koliko kav je bilo na jubilejnem festivalu skupaj pripravljenih.

Festival kave Vrhnika bo tako povezal ljubitelje dobre kave, kulinarike, umetnosti, knjig, glasbe in druženja ter ob jubileju ponudil program, v katerem bo vsak našel nekaj zase.

Več na: www.visitvrhnika.si ter družbenih omrežjih Visit Vrhnika.