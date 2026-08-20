Agra 2026: Digitalizacija, mladi in lokalno pridelana hrana za prihodnost slovenskega podeželja

Piše: M. K.

Ministrstvo za kmetijstvo bo na letošnjem Mednarodnem kmetijsko-živilskem sejmu Agra v Gornji Radgoni, ki bo potekal od 22. do 26. avgusta 2026, predstavilo ključne usmeritve za krepitev odpornega, konkurenčnega in vzdržnega agroživilskega sektorja. V ospredju bodo tri področja, ki so ključna za prihodnost slovenskega podeželja: digitalizacija, generacijska prenova in lokalno pridelana hrana.

V soboto, 22. avgusta 2026, se v Gornji Radgoni začenja 64. Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra. Ujme s točo in vetrom ter suša, ki so v letošnjem letu izjemno prizadele slovenske pridelovalce in predelovalce, so ponovno potrdile, da prilagajanje ni več vprašanje izbire, temveč nujnosti. Zato so digitalizacija, krepitev znanja in vlaganja v ljudi ključni elementi razvoja odpornega in konkurenčnega slovenskega kmetijstva. Podnebni izzivi, gospodarske razmere in potrebe po večji prehranski varnosti zahtevajo sodobne rešitve. Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj je prepričan, da lahko nanje odgovorimo z vlaganjem v mlade, lokalno okolje in inovacije.

Digitalizacija je ena najpomembnejših razvojnih usmeritev ministrstva. Na razstavnem prostoru Ministrstva za kmetijstvo bodo obiskovalci lahko spoznali številne primere sodobnih rešitev, ki dokazujejo, da digitalna preobrazba slovenskega kmetijstva ni več vprašanje prihodnosti, temveč sedanjosti. Nove tehnologije kmetom omogočajo učinkovitejše gospodarjenje, zmanjševanje stroškov ter boljše prilagajanje vremenskim in tržnim razmeram.

Demonstracije optičnega sortiranja krompirja s pomočjo umetne inteligence in robota za odstranjevanje plevela v špargljišču bodo pokazale, kako lahko tehnologija povečuje produktivnost in pomaga pri reševanju pomanjkanja delovne sile. Posebna pozornost bo namenjena predstavitvam Laboratorija CORTE-X Fakultete za strojništvo Univerze v Mariboru. Obiskovalci bodo lahko spoznali tudi digitalna orodja za učinkovitejše gospodarjenje z gozdovi, elektronske rešitve na področju lovstva ter druge pametne sisteme, ki prispevajo k bolj trajnostnemu upravljanju naravnih virov.

Brez mladih prevzemnikov ni razvoja slovenskega podeželja, zato je podpora mladim ena osrednjih prioritet vodstva ministrstva. Pomemben del prizadevanj ministrstva je ustvarjanje pogojev, v katerih bodo mladi prepoznali kmetijstvo kot perspektivno življenjsko in poslovno priložnost.

Minister Janez Cigler Kralj verjame, da kmetijstvo danes pomeni veliko več kot tradicionalno pridelavo hrane – pomeni podjetništvo, uporabo novih tehnologij in razvoj inovativnih poslovnih modelov. Njegov cilj je ustvarjati okolje, v katerem bodo mladi lahko uresničevali svoje ideje in gradili uspešne zgodbe na slovenskem podeželju. Na sejmu se bodo predstavljali primeri uspešnih mladih kmetov, dijakov kmetijskih šol in drugih, ki s svojim znanjem in idejami soustvarjajo prihodnost slovenskega kmetijstva. Na razstavnem prostoru ministrstva bodo sodelovale tudi srednje kmetijske šole, ki bodo predstavljale izobraževalne programe, možnosti kariernega razvoja in številne priložnosti, ki jih sodobno kmetijstvo ponuja mladim generacijam.

Večja samooskrba pomeni večjo odpornost države in pomembno podporo slovenskemu podeželju in ohranjanju delovnih mest. Slovenija ima bogato kulinarično dediščino, vrhunske pridelovalce in kakovostne proizvode, zato je krepitev lokalnih prehranskih verig ena ključnih razvojnih nalog ministrstva. To bo na Agri predstavljeno tudi skozi kulinariko. Vsak dan bodo obiskovalci lahko okušali jedi iz lokalnih sestavin, ki jih bodo pripravljali priznani slovenski kuharji in kmetije. Posebno simbolno vrednost imajo tudi zajtrki, ki jih bodo pripravljale srednje kmetijske šole, saj povezujejo mlade, lokalne pridelovalce in pomen kakovostne slovenske hrane. Na zajtrkih bodo obiskovalci vsak dan lahko poklepetali z ministrom in državnima sekretarjema.

Poleg kulinaričnih predstavitev bo obiskovalcem predstavljen tudi Agrometeorološki portal Slovenije, ki pridelovalcem pomaga pri načrtovanju pridelave, ter strokovne vsebine s področja zdravja rastlin, varne hrane in vpliva podnebnih sprememb na kmetijsko proizvodnjo. Vse te aktivnosti imajo skupen cilj – krepiti pogoje za trajnostno in kakovostno pridelavo hrane v Sloveniji.

Agra ostaja prostor dialoga, povezovanja in iskanja odgovorov na izzive sedanjosti in prihodnosti. Ministrstvo za kmetijstvo želi letošnji sejem izkoristiti za predstavitev rešitev, ki bodo slovenskemu agroživilskemu sektorju pomagale ostati konkurenčen, odporen in privlačen za prihodnje generacije.