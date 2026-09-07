Ob poplavi ponudnikov: kako prepoznati kakovosten online študij?

Piše: D. P.

Online študij je v zadnjih letih postal ena od najbolj dostopnih poti do novega znanja, diplome ali kariernega napredovanja. Ponudba je vse večja, razlike med programi in izvajalci pa so lahko precejšnje. Zato pri izbiri ni dovolj preveriti le, ali študij poteka online in koliko stane.

Kakovosten online študij ni zgolj klasičen študij, prestavljen na Zoom. Gre za premišljeno zasnovan način izobraževanja, ki mora študentu omogočati učinkovito učenje, kakovostno podporo in dovolj fleksibilnosti, da lahko študij usklajuje z drugimi obveznostmi. Pred vpisom je zato smiselno preveriti nekaj ključnih stvari.

Vsi govorijo o fleksibilnosti. Kako pa je v praksi?

Beseda »fleksibilno« je danes skoraj obvezna v predstavitvah online študija. Toda pomeni lahko zelo različne stvari. Če ste zaposleni, imate družino, pogosto potujete ali delate v izmenah, preverite predvsem:

ali morate biti online ob točno določenih urah,

koliko časa tedensko zahteva študij,

ali lahko večino obveznosti opravite takrat, ko vam ustreza,

kako so organizirani roki,

kaj se zgodi, če zaradi službe ali drugih obveznosti kakšen teden ne morete sodelovati v običajnem ritmu,

ali del študijskih obveznosti vseeno poteka v živo na fakulteti.

Prava fleksibilnost ni v tem, da študirate brez rokov in strukture. Nasprotno – kakovosten online študij mora imeti jasen ritem, hkrati pa omogočati dovolj prilagodljivosti, da ga je mogoče vključiti v realno življenje.

Pravi online študij je več kot nekaj ur spletnih predavanj

Kakovosten online program mora imeti svojo pedagoško zasnovo. To pomeni, da so vsebine, aktivnosti, komunikacija, preverjanje znanja in podpora prilagojeni učenju na daljavo.

Pred vpisom vprašajte:

Kako poteka tipičen teden študija?

Ali so vsebine dostopne tudi kasneje?

Kako poteka delo pri predmetih?

Ali kakšna obveznost poteka tudi v živo?

Ali študenti sodelujejo pri timskih nalogah?

Kako potekajo izpiti?

Če fakulteta na ta vprašanja ne zna odgovoriti zelo konkretno, je to lahko opozorilni znak.

Pri dobro organiziranem online študiju mora kandidat že pred vpisom precej natančno vedeti, kako bo njegovo študijsko življenje dejansko videti.

Podpora odloča, ali boste vztrajali

Pri online študiju je podpora pogosto še pomembnejša kot pri klasičnem študiju. Zato obvezno preverite:

ali imate svojega mentorja ali študijskega svetovalca,

kako hitro so profesorji dosegljivi,

kdo vam pomaga pri organizacijskih vprašanjih,

ali je na voljo tehnična podpora,

kako fakulteta spremlja študente.

Dober online študij študenta ne pušča samega pred zaslonom. Tehnologija je pomembna, toda prav kakovost človeške podpore je pogosto tista, ki odloča, ali bo študent pri študiju vztrajal.

Preverite, kdo vas bo učil

Preverite učitelje, njihove strokovne izkušnje in povezanost s prakso. To je še posebej pomembno pri programih s področja poslovanja, marketinga, informatike, menedžmenta, psihologije ali digitalizacije, kjer se okolje hitro spreminja.

Vprašajte se: Ali bom dobil predvsem teorijo ali bom znanje znal uporabiti tudi pri svojem delu? Dober študijski program povezuje akademsko znanje z aktualnimi problemi in primeri iz prakse.

Online študij se ne zgradi čez noč

Tehnologijo za videokonference je danes mogoče vzpostaviti zelo hitro. Izgradnja kakovostnega sistema online izobraževanja pa zahteva leta razvoja. Zato je smiselno preveriti:

kako dolgo institucija izvaja online študij,

koliko študentov ima izkušnjo s takšnim načinom študija,

iz koliko držav prihajajo študenti,

ali ima vzpostavljene standarde kakovosti za online poučevanje,

kako redno razvija svojo tehnologijo in pedagoške pristope.

Institucija, ki online izobraževanje razvija sistematično, ima praviloma tudi bolj izdelane procese, podporo in metodologijo dela.

Diploma je rezultat, kakovost pa pot do nje

Pri izbiri študija je razumljivo, da kandidat primerja cene, trajanje programa in način plačila. Toda študij je dolgoročnejša naložba kot večina drugih nakupnih odločitev.

Zato je vredno pogledati širše. Ne izbirajte samo programa, ki ga je najlažje vpisati. Izberite okolje, v katerem boste lahko tudi uspešno študirali, pridobili uporabno znanje in na koncu diplomo, ki bo imela vrednost.

DOBA Fakulteta online študij sistematično razvija že več kot dve desetletji. Danes na njej študira več kot 2.000 študentov, prihajajo iz 46 držav sveta, njen model pa temelji na 100-odstotni online izvedbi, strukturiranem študijskem procesu in osebni podpori študentom. Dobin model online študija je tudi edini mednarodno akreditiran model online študija v Sloveniji, kar potrjuje najvišjo kakovost izvajanja. V obliki online študija ponujajo kar 12 študijskih programov s področij menedžmenta, marketinga, psihologije, informatike, sociale, izobraževanja …

Prav zato kandidatom svetujemo, da pred vpisom primerjajo več ponudnikov in si pri vsakem zastavijo ista vprašanja. Kakovosten online študij namreč ni tisti, ki od vas zahteva najmanj. Je tisti, ki vam omogoči, da ob vseh drugih obveznostih pridobite največ.