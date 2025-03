Piše: Petra Janša

Na Prvi TV, programu televizije Nova24TV, se nadaljuje tedenska oddaja o zdravju, ki jo pripravlja profesor naturopatije Igor Ogorevc, solastnik podjetja AS AN, d. o. o., znanega po blagovni znamki Planet zdravja.

Gosta oddaje, ki jo vodi Edvard Kadič, sta bila profesor naturopatije Igor Ogorevc in diplomirana dietetičarka, naturopatinja in terapevtka v Planetu zdravja Sara Logar, poskušali pa so odgovoriti na vprašanje, kako živeti dlje. Še prej pa smo izvedeli dobro novico, da bo kmalu izšla že tretja knjiga pionirja naturopatije v Sloveniji Igorja Ogorevca.

Dejavniki, ki podaljšujejo življenje

Po besedah terapevtke Logarjeve se je naša življenjska doba podaljšala za 15 do 20 let. Prepričana je, da danes ljudje živimo dlje, ni pa nujno, da živimo bolje. »Življenju smo dodali leta, ampak so ta manj kakovostna. Po 50. letu se ljudem pokažejo prvi simptomi različnih bolezni,« je dejala in dodala, da so telesna vadba, gibanje in zdrava prehrana osnova za daljše življenje. »Dietetik si želi, da je zadnjih dvajset, trideset let življenja zdravih, brez kroničnih bolezni. Dokazano je, da hrana vpliva na upočasnjevanje staranja, zato bi najprej morali stremeti k temu, ne pa k zdravilom,« je še prepričana Logarjeva, ki so jo bralci Demokracije že spoznali kot odlično terapevtko v Planetu zdravja. »Če so pacienti prišli k nam z namenom, da jih pozdravimo, sami pa niso pripravljeni narediti spremembe, smo končali. Za to, kaj dajemo v usta, smo odgovorni sami,« je poudarila Logarjeva.

Smo troedina bitja

Profesor Ogorevc pa je razvil misel, da je dolžina življenja velikokrat povezana z našimi cilji. »Ker v integrativni medicini, še posebej pa pri naši metodi termoregulacije telesa, ko telo obravnavamo celostno, nikakor ne smemo pozabiti, da smo troedina bitja – smo telo, psiha in duša. Poslušati moramo svojo dušo,« je spomnil profesor Ogorevc in ponovil, da ni bistveno, ali živimo 80 ali 87 let, ampak da so ta leta kvalitetna. »Da nismo bolni in da ne trpimo za kroničnimi boleznimi ali za rakastimi obolenji, da ne trpimo bolečin.« Opozoril je tudi, da starost ni vpisana v register diagnoz. »To je zavajanje, prikrivanje lastnega neznanja zdravnikov, kajti vsaka bolečina ima vzrok. Po drugi strani pa opažamo, da se velikokrat tudi sama duša odloči, koliko časa bo živela v nekem telesu. Naj povem primer. Pred veliko leti se je na nas obrnil gospod, ki je bil star malo čez 60 let in je že imel raka prostate. Upošteval je vse zdravniške protokole in vse naše nasvete. Ta gospod je kvalitetno in dobro živel kar nekaj let brez težav. Ko nas je povabil na svoj 70. rojstni dan, pa je dejal, da je sedaj najstarejši član svoje družine in da je to hotel doživeti. Tisto sekundo, ko sem to slišal, sem vedel, da se je njegova duša odločila, da je njegovega življenja konec – čez tri mesece je umrl.«

Moč misli

»V to enačbo pridejo cilji, kajti ko imaš občutek, da moraš nekatere stvari še opraviti, obstaja neka motivacija, ki je nad nami, in temu primerno zadeve tečejo,« je Kadič dopolnil gosta oddaje, ki dejal, da je to moč misli. »Kajti misel je osnovna energija v tem vesolju in verjetno še kje drugje. Po kar nekaj časa razmišljanja sem prišel do sklepa, da na tem svetu ne obstaja niti ena fizična stvar, ki v začetku ni bila misel. Če pogledamo kozarec: nekdo je pomislil, da je naredil kozarec. Nekomu je šlo na živce, da je z roko dajal vodo v usta. Misel je najmočnejša, najhitrejša energija, in kadar te misli ljudje združimo, je to neskončno močna energija. In tudi v terapijah Planeta zdravja to znanje zelo dobro izkoriščamo.«

Ljudje smo rastlinojeda bitja

Terapevtka Logarjeva je poskušala odgovoriti na vprašanje, kaj je dobra prebava. »Imamo različne lestvice, s katerimi lahko spremljamo izločeno blato. Pri tem gledamo, kakšna je struktura, ali so kje kakšni koščki, je blato mastno ipd. – to nam ogromno pove o našem zdravju,« je dejala in dodala, da je pri tem pomemben tudi sam občutek, ko gremo na blato, ali smo se res izpraznili. »Pomembno je tudi, da pri izločanju ni bolečin, hemoroidov. Če se dobro izpraznimo, tudi napihnjenosti ni. Analiziramo tudi, kakšna je temperatura v črevesju, kakšna je resorpcija v tankem črevesju ipd.,« je še dejala. Črevo je dolg organ. Temperatura pa je v tankem in debelem črevesju različna. »V Planetu zdravja merimo temperaturo na koži, potem pa različni parametri pokažejo, kaj se dogaja v telesu. Zanima nas, kaj je z želodcem, kakšna sta ph in žolč. Velik poudarek damo na žolč in trebušno slinavko. Dosti časa zato posvetimo prehrani; če je zaprtje ali driska, pogledamo, kaj se da narediti,« je opisala terapevtka, profesor Ogorevc pa je dodal, da je za dobro prebavo najpomembnejše, da ljudi ozavestimo, da smo ljudje ustvarjeni kot rastlinojeda bitja. »Če mi občasno pojemo kakšen košček mesa, sira pod pogojem, da smo zdravi – s tem ni nič narobe. To nesnago naše telo z lahkoto očisti. Ko pa je v nas bolezen, sploh ko govorimo o kroničnih boleznih, v teh primerih pa moramo to dejstvo strogo upoštevati. Kajti če ne tega upoštevamo, niti teoretične možnosti nimamo, da bi se kadarkoli pozdravili.«

Avtofagija – naravno samočiščenje telesa

Profesor Ogorevc je v nadaljevanju oddaje izpostavil primer otekanja nog, za katerega je kriva prevelika količina dušika v telesu, ki nastane pri napačni razgradnji živalskih beljakovin. Dejal je še, da je dušik tista substanca, ki je najbolj škodljiva za delovanje ledvic. »Če so slabe ledvice, pomeni, da je v telesu preveč dušika, ta pa se ustvari izključno pri uživanju živalskih beljakovin. Telo na takšno stvar reagira najkasneje v 24 urah, ko se začne to prebavljati, presnavljati in se začne ustvarjati dušik.« Dejstvo je, da je zdravje našega telesa absolutno odvisno od naše hrane. Voditelja Kadiča je zanimalo, kako po 50. letu starosti narediti »reset« telesa. Terapevtka Logarjeva je dejala, da je po raziskavah metoda za to postenje, pri tem pa moramo vedeti, ali je telo v stanju, da se posti. »Nasveti so tudi, da zmanjšamo kalorije, kar je pokazalo, da se sproži avtofagija oziroma proces čiščenja. Poznamo tudi živila, da se telo laže očisti – to so rastlinske beljakovine, stročnice, zelena zelenjava, sadje.«

Celična smrt in amilaza

»Vsaka celica v našem telesu ima programirano svojo smrt. Celična smrt je pravočasna smrt,« je v oddaji še razložil profesor Ogorevc. »Biti pa mora dovolj tripsina in amilaze, da se ta celica razgradi in se kot neškodljiva izloči iz telesa. Če ni amilaze, prehitro umre,« je dejal in dodal, da najnovejši znanstveni dokazi govorijo o tem, da je praktično pri vseh rakastih obolenjih in tumorjih veliko amilaze, se pravi encima za razgradnjo sladkorjev. »V Planetu zdravja imamo olje, za katerega zelo natančno vemo, da je to v nekaj trenutkih, na naraven način, brez stranskih učinkov sposobno blokirati odvečno količino amilaze. Ko te ni več, se celica ne razgrajuje več. Druga značilnost rakaste celice pa je, da ima ogromno potrebo po sladkorju, zato je tam tudi ogromno amilaze,« je razložil profesor naturopatije in dodal, da če smo sposobni blokirati odvečni encim v koži oziroma na delu kože, ki ga je poškodovalo rakasto obolenje, se zgodi, da rak izgine. To dokazujeta tudi objavljeni fotografiji. »Sedaj opravljamo intenzivne klinične raziskave tega. Povem vam, da to absolutno deluje, ker je delovalo tudi pri meni. Odvečna amilaza povzroča vsakega raka v našem telesu. To pomeni, da je tudi rak odvisen od naše hrane – kajti kakršno hrano jemo, z njo obremenimo svojo trebušno slinavko.«