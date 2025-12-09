(FOTO) Drsališče v jedru Brežic odprto, praznični december se začenja

Piše: K. M.

Staro mestno jedro Brežic je v soboto, 6. decembra, zasijalo v pravem adventnem sijaju. Z odprtjem drsališča, prazničnega sejma in prvim glasbenim nastopom se je uradno začel Advent v Brežicah 2025, ki bo v mesto vse do začetka januarja prinašal bogat program in praznično vzdušje.

Dogajanje, ki so ga na Zavodu za podjetništvo, turizem in mladino Brežice snovali več mesecev, je preseglo pričakovanja. Na otvoritveni dan se je v mestnem jedru zbrala množica obiskovalcev, ki so prišli izkusiti praznični utrip. Na ulicah je zadišalo po okusnih dobrotah lokalnih ponudnikov, čaju in kuhanem vinu, iz zvočnikov pa so zazvenele prve praznične melodije.

Obiskovalce je pozdravila direktorica ZPTM Brežice Katja Čanžar, ki je poudarila, da je adventni čas »čas pričakovanja, čarobnosti luči in topline, čas, ko se lahko spomnimo, da si vedno lahko vzamemo trenutek drug za drugega in skupaj ustvarimo nepozabne spomine«. Najprej se je zahvalila ekipi ZPTM Brežice, ki je po njenih besedah s srčnostjo, trdim delom ter dnevnimi in nočnimi pripravami že od avgusta oblikovala program, da bi se vsi, ki bodo v naslednjem mesecu obiskali mestno jedro, počutili čudovito, enkratno in nepozabno. Zahvalo je namenila tudi vsem gostom za zaupanje, odziv na povabilo in udeležbo na dogodkih, razstavljavcem na stojnicah, kjer je marsikdo našel navdih za božično-novoletno darilo, ter na koncu še Občini Brežice, ki vedno izkazuje zaupanje in vero v organizacijsko ekipo ter njeno delo.

Decembrsko dogajanje v starem mestnem jedru je slavnostno otvoril brežiški župan Ivan Molan, ki se je iskreno zahvalil ekipi ZPTM Brežice in Zavodu za šport Brežice za odlično organizacijo Adventa Brežice 2025 ter postavitev drsališča. Posebej se je zahvalil tudi vsem, ki so se predstavljali na stojnicah, saj so s svojo udeležbo nadgradili idejo o pestrem dogajanju v mestu skozi celoten praznični december. Občanom je zaželel prijetne decembrske dni ter veliko optimizma, zadovoljstva in medsebojnega razumevanja v letu 2026 in s tem uradno odprl Advent Brežice 2025.

Drsališče je letos prvič postavljeno na Cesti prvih borcev v starem mestnem jedru Brežic. Na otvoritveni dan je bilo drsanje brezplačno, na prizorišču pa so potekale, delavnice za otroke, predstava na ledu mlajših juniork Kluba sinhroniziranega drsanja Zagrebačke pahuljice in nastop domačega dueta Adrijana in Kristian, ki sta ogrela razpoloženje v čudovitem decembrskem večeru. Ves mesec bo drsališče odprto vsak dan, in sicer dopoldne za šolske skupine in družine, popoldne in zvečer pa za vse obiskovalce. Ob njem bo delovala tudi praznična vasica z lokalno kulinariko.

Lokalni ustvarjalci v ospredju decembrskega dogajanja

Na prazničnem sejmu se je predstavilo kar 34 lokalnih ponudnikov, ki so na stojnicah ponujali vse od domačih dobrot, izdelkov iz lesa, naravne kozmetike in medenih sveč do prazničnih darilnih paketov. Med razstavljavci so bili tudi nosilci certifikata Brežice Izbrano, ki s svojo kakovostjo in izvirnostjo pomembno prispevajo k prepoznavnosti lokalnega okolja.

Med obiskovalci je bilo čutiti veselje in ponos domačinov, med njimi pa tudi številne turiste, ki so bili navdušeni nad tem, kako prijetno in živo je mesto v decembru. Otroci so se radostno podali na led, mnogi pa so obiskali tudi Božičkov nabiralnik, kamor lahko vse do 12. decembra oddajo svoje pismo, ki bo odpotovalo naravnost v Rovaniemi na Finsko.

Koncerti, delavnice in decembrski vrhunci

V prihodnjih tednih se bodo dogodki vrstili drug za drugim. Ob koncih tedna bodo obiskovalci lahko prisluhnili koncertom znanih glasbenih skupin, kot so Big Foot Mama, Funk Parker, Rok’n’Band, Oto Pestner & Uroš Perić in Trkaj & Adam Velić, medtem ko bodo za najmlajše na drsališču ali ob odru potekale predstave na ledu, cirkuška pravljica in ustvarjalne delavnice.

Zaključek decembra bo zaznamovan s tradicionalnim Gala novoletnim koncertom, vrhunec prazničnega časa pa bo silvestrovanje na prostem, kjer se bodo Brežičani od starega leta poslovili skupaj s skupino Firbci.

Advent v Brežicah 2025 poteka na več prizoriščih

Poleg dogajanja v središču mesta so adventne vsebine oživele tudi na drugih lokacijah. V Posavskem muzeju Brežice so na ogled praznične razstave in koncerti, v parku in vodovodnem stolpu se bodo zvrstili vodeni pohodi in družinske aktivnosti, v Termah Čatež pa se adventni duh prepleta z wellness doživetji.

Anja Avšič, vodja Centra za podjetništvo in turizem, je izpostavila: »Ponosni smo, da smo Advent 2025 zasnovali kot zgodbo, ki povezuje. V njej sodelujejo občina, javni zavodi, podjetniki, ustvarjalci, šole in društva. Veseli me, da smo uspeli ustvariti prostor, kjer se domačini in obiskovalci srečujejo, se smejijo in uživajo – to je največja nagrada. Brežice imajo srce in decembra utripa močneje kot kadar koli prej.«

Advent v Brežicah 2025, ki nastaja v sodelovanju Občine Brežice, Zavoda za šport Brežice, Komunale Brežice, Zdravstvenega doma Brežice in Posavskega muzeja Brežice ter s podporo sponzorjev HESS d.o.o., Terme Čatež d.d., Merkur d.o.o. in KOP Brežice d.d., bo trajal do 4. januarja 2026. Organizatorji pričakujejo, da bo dogodek postal tradicionalen del prazničnega dogajanja v mestu, saj so prvi odzivi obiskovalcev več kot spodbudni.