V prvih treh mesecih 40 odstotkov več nedovoljenih prehodov meje kot lani

Migracije
(Foto: epa / Igor Kupljenik)

Piše: STA

Policija je v prvih treh mesecih letošnjega leta obravnavala 5921 nedovoljenih prehodov državne meje, kar je 40 odstotkov več kot v enakem obdobju lanskega leta (3576). Najpogosteje so tudi v tem obdobju obravnavali državljane Afganistana, Egipta in Bangladeša.

Kot izhaja iz objavljenih statističnih podatkov policije o nedovoljenih migracijah, sta bili tudi prve tri mesece leta 2026 daleč najbolj obremenjeni meja s Hrvaško in novomeška policijska uprava, kjer so obravnavali skoraj 75 odstotkov vseh nedovoljenih prehodov meje (4434). Koprska uprava je obravnavala 620, ljubljanska 392, soboška pa 192 primerov.

Namero podaje prošnje za mednarodno zaščito je do konca februarja napovedalo 5336 tujcev, kar je prav tako za 40 odstotkov več kot v enakem obdobju lani (3165). Dejansko je bilo vloženih 461 prošenj, kar je za skoraj polovico manj kot v enakem obdobju lanskega leta (833).

STA objavlja tabele s podatki o številu nedovoljenih prehodov meje v prvih treh mesecih in primerjavo z enakim obdobjem leto prej glede na državljanstvo, po policijskih upravah ter o številu izraženih namer podaje prošenj za mednarodno zaščito, pa tudi tabelo o številu oseb, ki so jih tuji varnostni organi vrnili slovenskim oziroma slovenski organi tujim. Prav tako so objavljene tabele o številu prošenj za mednarodno zaščito in številu odobrenih prošenj ter številu prosilcev in njihovi nastanitvi na 15. april 2026.

Število nedovoljenih prehodov meje v prvih treh mesecih 2026 in 2025 glede na državljanstvo

državljanstvo          število prehodov
                       2026        2025
---------------------------------------
Afganistan              790         524
Egipt                   723         282
Bangladeš               720         394
Sudan                   605           6
Nepal                   442         140
Pakistan                361         181
Maroko                  233         375
Kitajska                227         212
Turčija                 222         266
Indija                  161         184
ostali                 1437        1012
---------------------------------------
skupaj                 5921        3576

Število obravnavanih nedovoljenih prehodov meje v prvih treh mesecih 2026 in 2025 po policijskih upravah

PU                     število prehodov
                       2026        2025
---------------------------------------
Novo mesto             4434        2796
Koper                   620         402
Ljubljana               392         170
Murska Sobota           192         183
Nova Gorica             105          94
Celje                    91          85
Maribor                  73         137
Kranj                    14          12

Število izraženih namer podaje prošenj za mednarodno zaščito v prvih treh mesecih 2026 in 2025

državljanstvo   število izraženih namer
                       2026        2025
---------------------------------------
Afganistan              798         525
Bangladeš               715         394
Egipt                   711         300
Sudan                   607           4
Nepal                   439         137
Pakistan                350         163
Maroko                  342         376
Turčija                 222         255
Kitajska                209         196
Indija                  161         180
ostali                  882         763
---------------------------------------
skupaj                 5336        3293

Število oseb, vrnjenih slovenskim policistom in vrnjenih tujim varnostnim organom v prvih treh mesecih 2026 in 2025

                    vrnjeni                    vrnjeni
             slovenskim policistom     tujim varnostnim organom
država            2026     2025              2026     2025
---------------------------------------------------------------
Italija              1        3                 3        4
Avstrija             3       19                 6        5
Hrvaška              4        1                 9       19
Madžarska            0        2                 2        1
letališča           52       60                 9        8
---------------------------------------------------------------
skupaj              61       85                29       37

Število prošenj za mednarodno zaščito in njihov status v prvih treh mesecih 2026 in 2025

                                      število
status                            2026     2025
------------------------------------------------
skupaj prejetih prošenj            461      833
------------------------------------------------
rešene zadeve                      587     1094
priznan status                      34       25
zavrnjene prošnje                   33       52
ustavitev postopka                 229      998
zavržene prošnje                   291      846
preselitev                           0        0
relokacija                           0        0

Število prosilcev za mednarodno zaščito in njihova nastanitev na dan 15. 4. 2026

nastanitev                   število
-------------------------------------
azilni dom                       348
Kotnikova ulica, Ljubljana        82
Logatec                          104
Postojna                          13
razseljeni                       145
ostalo                            40
-------------------------------------
skupaj                           732
-------------------------------------
čakajoči na podajo prošnje       144

Število oseb s priznano mednarodno zaščito in njihova nastanitev na dan 15. 4. 2026

nastanitev                                        število
----------------------------------------------------------
integracijska hiša Ljubljana                           17
integracijska hiša Maribor                             47
stanovanja, ki jih določi vlada                        31
azilni dom                                              0
zmogljivosti urada za oskrbo in integracijo migrantov   4
Kotnikova ulica, Ljubljana                              0
Logatec                                                 3
nastanitveni center za mladoletnike brez spremstva      2                                          2
zasebna nastanitev                                   1175
krizni center za mlade                                  1
tujina                                                172
----------------------------------------------------------
skupaj                                               1447

Število nedovoljenih prehodov po posameznih letih v zadnjem desetletju

leto             število
-------------------------
2016               1.148
2017               1.930
2018               9.149
2019              16.099
2020              14.592
2021              10.198
2022              32.042
2023              60.587
2024              46.192
2025              28.200
2026               5.921 (* podatek po treh mesecih)

Število nezakonitih prehodov po mesecih v letu 2026

mesec            število
------------------------
januar              1721
februar             1855
marec               2345
------------------------
skupaj              5921

Vir: policija, MNZ, urad vlade za oskrbo in integracijo migrantov

