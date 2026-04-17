V prvih treh mesecih 40 odstotkov več nedovoljenih prehodov meje kot lani

Policija je v prvih treh mesecih letošnjega leta obravnavala 5921 nedovoljenih prehodov državne meje, kar je 40 odstotkov več kot v enakem obdobju lanskega leta (3576). Najpogosteje so tudi v tem obdobju obravnavali državljane Afganistana, Egipta in Bangladeša.

Kot izhaja iz objavljenih statističnih podatkov policije o nedovoljenih migracijah, sta bili tudi prve tri mesece leta 2026 daleč najbolj obremenjeni meja s Hrvaško in novomeška policijska uprava, kjer so obravnavali skoraj 75 odstotkov vseh nedovoljenih prehodov meje (4434). Koprska uprava je obravnavala 620, ljubljanska 392, soboška pa 192 primerov.

Namero podaje prošnje za mednarodno zaščito je do konca februarja napovedalo 5336 tujcev, kar je prav tako za 40 odstotkov več kot v enakem obdobju lani (3165). Dejansko je bilo vloženih 461 prošenj, kar je za skoraj polovico manj kot v enakem obdobju lanskega leta (833).

STA objavlja tabele s podatki o številu nedovoljenih prehodov meje v prvih treh mesecih in primerjavo z enakim obdobjem leto prej glede na državljanstvo, po policijskih upravah ter o številu izraženih namer podaje prošenj za mednarodno zaščito, pa tudi tabelo o številu oseb, ki so jih tuji varnostni organi vrnili slovenskim oziroma slovenski organi tujim. Prav tako so objavljene tabele o številu prošenj za mednarodno zaščito in številu odobrenih prošenj ter številu prosilcev in njihovi nastanitvi na 15. april 2026.

Število nedovoljenih prehodov meje v prvih treh mesecih 2026 in 2025 glede na državljanstvo

državljanstvo število prehodov 2026 2025 --------------------------------------- Afganistan 790 524 Egipt 723 282 Bangladeš 720 394 Sudan 605 6 Nepal 442 140 Pakistan 361 181 Maroko 233 375 Kitajska 227 212 Turčija 222 266 Indija 161 184 ostali 1437 1012 --------------------------------------- skupaj 5921 3576

Število obravnavanih nedovoljenih prehodov meje v prvih treh mesecih 2026 in 2025 po policijskih upravah

PU število prehodov 2026 2025 --------------------------------------- Novo mesto 4434 2796 Koper 620 402 Ljubljana 392 170 Murska Sobota 192 183 Nova Gorica 105 94 Celje 91 85 Maribor 73 137 Kranj 14 12

Število izraženih namer podaje prošenj za mednarodno zaščito v prvih treh mesecih 2026 in 2025

državljanstvo število izraženih namer 2026 2025 --------------------------------------- Afganistan 798 525 Bangladeš 715 394 Egipt 711 300 Sudan 607 4 Nepal 439 137 Pakistan 350 163 Maroko 342 376 Turčija 222 255 Kitajska 209 196 Indija 161 180 ostali 882 763 --------------------------------------- skupaj 5336 3293

Število oseb, vrnjenih slovenskim policistom in vrnjenih tujim varnostnim organom v prvih treh mesecih 2026 in 2025

vrnjeni vrnjeni slovenskim policistom tujim varnostnim organom država 2026 2025 2026 2025 --------------------------------------------------------------- Italija 1 3 3 4 Avstrija 3 19 6 5 Hrvaška 4 1 9 19 Madžarska 0 2 2 1 letališča 52 60 9 8 --------------------------------------------------------------- skupaj 61 85 29 37

Število prošenj za mednarodno zaščito in njihov status v prvih treh mesecih 2026 in 2025

število status 2026 2025 ------------------------------------------------ skupaj prejetih prošenj 461 833 ------------------------------------------------ rešene zadeve 587 1094 priznan status 34 25 zavrnjene prošnje 33 52 ustavitev postopka 229 998 zavržene prošnje 291 846 preselitev 0 0 relokacija 0 0

Število prosilcev za mednarodno zaščito in njihova nastanitev na dan 15. 4. 2026

nastanitev število ------------------------------------- azilni dom 348 Kotnikova ulica, Ljubljana 82 Logatec 104 Postojna 13 razseljeni 145 ostalo 40 ------------------------------------- skupaj 732 ------------------------------------- čakajoči na podajo prošnje 144

Število oseb s priznano mednarodno zaščito in njihova nastanitev na dan 15. 4. 2026

nastanitev število ---------------------------------------------------------- integracijska hiša Ljubljana 17 integracijska hiša Maribor 47 stanovanja, ki jih določi vlada 31 azilni dom 0 zmogljivosti urada za oskrbo in integracijo migrantov 4 Kotnikova ulica, Ljubljana 0 Logatec 3 nastanitveni center za mladoletnike brez spremstva 2 2 zasebna nastanitev 1175 krizni center za mlade 1 tujina 172 ---------------------------------------------------------- skupaj 1447

Število nedovoljenih prehodov po posameznih letih v zadnjem desetletju

leto število ------------------------- 2016 1.148 2017 1.930 2018 9.149 2019 16.099 2020 14.592 2021 10.198 2022 32.042 2023 60.587 2024 46.192 2025 28.200 2026 5.921 (* podatek po treh mesecih)

Število nezakonitih prehodov po mesecih v letu 2026

mesec število ------------------------ januar 1721 februar 1855 marec 2345 ------------------------ skupaj 5921

Vir: policija, MNZ, urad vlade za oskrbo in integracijo migrantov