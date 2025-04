Piše: C. R.

Policisti so na območju PP Brežice včeraj izsledili in prijeli osem državljanov Šrilanke, pet državljanov Afganistana, tri državljane Irana, dva državljana Bangladeša, dva državljana Sirije in državljana Pakistana.

Na območju PP Metlika so prijeli dva državljana Egipta. Policijski postopki s tujci, ki so nedovoljeno prestopili državno mejo, še potekajo.