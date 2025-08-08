V 24 urah za tri avtobuse nezakonitih migrantov

Piše: Moja Dolenjska

Novomeški policisti so včeraj obravnavali kar 152 tujcev, to je za tri avtobuse, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Na območju Občine Črnomelj so jih obravnavali 19, in sicer v Vinici ob Kolpi in kraju Bedenj pri Tribučah.

Na območju Črnomlja so obravnavali 16 državljanov Egipta, 2 Maroka in 1 Alžirije.

Ostali so mejo nezakonito prestopili na območju Brežic, v krajih Obrežje, Dobova, Rakovec, Loče, Rigonce, Jereslavec, Kapele, Jesenice, Koritno, Čatež ob Savi in Velika Dolina.

Izrekli pa so se za državljane:

62 Bangladeša

27 Kitajske

13 Egipta

6 Maroka

po 4 Rusije in Pakistana

po 3 Turčije in Gvineje

po 2 Indije, Kitajske in Nepala

po 1 Irana, Palestine, Konga, Gane in Slonokoščene obale.

Policijski postopki s tujci, ki so nedovoljeno prestopili državno mejo, še potekajo, so sporočili s PU Novo mesto. To pomeni, da jih policisti še popisujejo, oskrbujejo, poskrbeti morajo tudi za njihov prevoz do azilnega doma. Nezakonitih migrantov po navodilu Golobove vlade ne vračajo na Hrvaško, redki so ti, zaščiteni so vsi, ki rečejo čudežno besedo “azil”, to pa so naučeni skoraj vsi.