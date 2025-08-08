Uradu za oskrbo in integracijo migrantov dodatni milijoni evrov

Piše: Moja Dolenjska

Vlada je na današnji dopisni seji sprejela sklep o prerazporeditvah denarja v letošnjem državnem proračunu. Uradu Vlade RS za oskrbo in integracijo migrantov so namenili dodatnih 5,8 milijona evrov.

Kot razlog so navedli “povečanje števila upravičencev in zagotavljanje stredstev za potrebe izvedbe projektov Pakta za migracije”.

Denar so vzeli s postavk ministrstva za finance (1,1 milijona evrov) in ministrstva za notranje zadeve (4,7 milijona evrov).

Iz podatkov Erarja pa je razvidno, da je Urad za oskrbo in integracijo migrantov zgolj julija 2005 porabil nekaj manj kot 5 milijonov evrov, junija je bilo to skoraj 5,5 milijona evrov.

Od junija 2022, ko je vodenje vlade pod vodstvom Roberta Goloba prevzela koalicija Svoboda, SD in Levica, pa je Urad porabil že neverjetnih 159,5 milijona evrov.

Pred tem je bila poraba od februarja 2018 do junija 2022 – v 53 mesecih – skupno le 28,8 milijona evrov. To pomeni povprečno okrog pol milijona evrov mesečno. Zdaj je to že skoraj 10-krat več in načrtujejo še višjo porabo.

Vir: Erar in Vlada prerazporeja sredstva državnega proračuna | GOV.SI