Piše: Moja Dolenjska

Na omrežju Facebooku je uporabnica sinoči zapisala: “Starši, bodite pozorni, da se vam ne zgodi isto kot se je nam danes. Bili smo pri kolegih na pikniku v Gradacu (v Beli krajini).

Dva izmed otrok sta se lovila in igrala v bližini hiše na železniški postaji. Mimo so šli trije moški iz Bangladeša. Takoj sem šla otroka poklicat nazaj k hiši, pri čemer mi je starejši fantek povedal, da so se strici pogovarjali z njima in ju fotografirali.

Seveda smo takoj šli za njimi in zahtevali izbris fotografij, na katerih je bila v ospredju moja 2,5-letnica in v ozadju še 6-letnik od kolegov. Poklicali smo tudi policijo, ki so šli k njim, jih popisali, vzeli izjavo in jih opozorili, da se to ne dela, ampak se bojimo, da to vseeno ne bo dovolj.

Bodite pozorne še bolj na svoje otroke in ne dovolite ponovitve te grozne izkušnje.”

Odzivi na zapis so bili ogorčeni in kategorični, mlada mamica je nato pojasnila, da v Gradacu živi vsaj 5 takšnih moških, ki jih dnevno videvajo. Kot kaže, so v Gradac naselili azilante. Previdnost staršev tako ni odveč.