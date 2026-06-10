(OPOZORILO!) V severni Sloveniji danes zvečer možne močne nevihte, veter, lahko tudi toča

Piše: C. R.

Danes zvečer in v prvem delu noči na četrtek bodo ob prehodu hladne fronte v severni Sloveniji nastajale močnejše nevihte z nalivi, sunki vetra, krajevno ni izključena tudi toča. Ob morju lahko zapiha tudi tramontana, so sporočili z Agencije RS za okolje (Arso). Vreme se bo postopno umirilo v drugem delu noči na četrtek, ocenjujejo vremenoslovci.

Nevihte, ki so že ponoči nastajale ob oslabljeni hladni fronti v Furlaniji-Julijski krajini, so se v drugem delu noči premikale preko naših krajev. Dopoldne so se plohe in nevihte pojavljale predvsem v severni polovici države in ob morju, je Arso zapisal na družbenem omrežju Facebook.

Glavnino vremenskega dogajanja pričakujejo danes zvečer, ko bo Slovenijo prešla izrazita hladna fronta. Zato so danes zjutraj povišali stopnjo vremenskega opozorila za severni regiji iz rumene na oranžno. Ob 11. uri pa so vremensko opozorilo spremenili. Oranžno opozorilo popoldne velja za zahodni in osrednji del države, do polnoči za celotno Slovenijo po polnoči in do jutra pa za vzhod, je razvidno s spletne strani Arsa.

Popoldne bo spremenljivo do pretežno oblačno. Pojavljale se bodo krajevne padavine, deloma plohe in nevihte, pogosteje na severozahodu Slovenije. Nekaj sončnega vremena bo v južni Sloveniji. Ob morju bo prehodno zapihal jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 25, ob morju do 27 stopinj Celzija.

Zvečer in ponoči bodo plohe in nevihte od severa in zahoda postopno zajele vso Slovenijo. Zapihal bo okrepljen veter severnih smeri, proti jutru na Primorskem šibka do zmerna burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 13, na Primorskem okoli 16 stopinj.

V četrtek bo precej oblačno, čez dan se bo delno razjasnilo. Zjutraj na Primorskem, proti večeru pa na severovzhodu ni izključena kakšna kratkotrajna ploha in nevihta. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 22, na Goriškem in v Slovenski Istri do 25 stopinj.

V petek bo večinoma sončno s svežim jutrom. Popoldne se bo predvsem na severu in vzhodu prehodno zmerno pooblačilo.

V soboto bo precej jasno. Popoldne v hribovitem svetu ni povsem izključena kakšna ploha, ocenjujejo na Arsu.

Posamezne reke v severovzhodni Sloveniji so minulo noč narasle do velikih pretokov in trenutno upadajo, a lahko danes znova narastejo. Zvečer in v noči na četrtek bodo po ocenah hidrologov naraščale reke tudi drugod po državi. Ob lokalno močnejših nalivih lahko posamezni hudourniški vodotoki in manjše reke predvsem v severni polovici Slovenije hitro narastejo do velikih pretokov in se ob tem razlivajo. Na teh območjih je možno tudi zastajanje padavinske vode.

Mura in Drava bosta naraščali še v četrtek in se lahko razlijeta na območju pogostih poplav. V četrtek bo naraščala tudi Sava v srednjem in spodnjem toku, drugod po Sloveniji pa bodo reke upadale. V petek bodo reke povsod po Sloveniji upadale, ocenjujejo na Arsu.