(VIDEO) Dr. Peter Jambrek opozoril novo vlado: “Ne čakajte na drugi mandat, ukrepajte takoj!”

Piše: G. B.

Prvi človek Katedrale svobode, nekdaj tudi predsednik Zbora za republiko in še pred tem ustavni sodnik dr. Peter Jambrek, sicer pravnik, sociolog, profesor in eden od očetov slovenske ustave, je v oddaji Beremo med drugim opozoril tudi na nevarno past, v katero se je ujela prva Janševa vlada.

V samem zaključku intervjuja je prof. dr. Peter Jambrek namreč povedal naslednje: “Če bi duh, ki veje iz javnih vrednot, na katere prisegajo in jih razglašajo člani te vlade, dejansko prevladal, potem ni potrebe po velikih besedah, pač pa gre le še za tiho in kooperativno izvajanje zamisli te vlade. Za ta mandat je nujno potrebno, da ne pride do situacije, da bi se desna vlada samorazpustila po dveh letih, tako kot se je Demos – to je bila ena najhujših napak. Prav tako ne sme priti do situacije, da bi tako kot vlada, ki je bila izvoljena leta 2004, oddelala samo en mandat. In to ni bil samo rezultat kriminalizacije zaradi afere Patria, bila je tudi napaka same vlade od samega začetka. Ker so hoteli na zelo zadržan in tih način priti do drugega mandata. Vendar pa: vlada, ki hoče kaj narediti, mora v prvih sto dneh uvesti sto radikalnih ukrepov. Šele potem se to harmonično uravnoteži in dolgoročno stabilizira. Sedanja vlada je zelo pametno ravnala, da je, še preden je bila sploh postavljena, nakazala, v katero smer gre. Brez čakanja na drugi mandat.”

Jambrek je tako pohvalil novo vlado, da vsaj za zdaj ni ponovila napake tiste iz leta 2004, ko je po velikih napovedih gospodarskih reform stopila korak nazaj zaradi močne konfrontacije s sindikati, nevladniki, mediji in nasploh kreatorji javnega mnenja. Leto dni po imenovanju vlade je bil sklican celo velik protestni shod proti “neoliberalizmu”, ki se ga je udeležilo veliko število ljudi. Vlada je nato začela popuščati in ni izpeljala nekaterih ambicioznih reform, v izteku njenega mandata pa so se levi volivci mobilizirali okoli Pahorjeve SD, medtem ko je NSi izpadla iz parlamenta.

Prepis celotnega intervjuja bo na voljo v jutrišnji novi številki Demokracije!