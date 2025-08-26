Spet skoraj sto ilegalcev v enem dnevu

Piše: C. R.

Policisti so na območju Policijske postaje Brežice, natančneje v krajih Obrežje, Dobova, Loče, Rigonce, Rakovec in Jesenice na Dolenjskem, izsledili in prijeli skupino tujcev, ki so nedovoljeno prestopili državno mejo.

Med prijetimi je bilo 36 državljanov Afganistana, 11 državljanov Turčije, devet državljanov Palestine, pet državljanov Egipta, štirje državljani Pakistana, dva državljana Irana ter po en državljan Rusije in Nigerije.

Na območju Policijske postaje Črnomelj, v kraju Perudina, so prav tako obravnavali več tujcev. Policisti so tam prijeli 13 državljanov Egipta, štiri državljane Palestine, tri državljane Sirije in enega državljana Turčije.

Policijski postopki s tujci, ki so nezakonito prečkali državno mejo, še vedno potekajo.