Primite se za denarnice: nov razpis za izbrano prehrano za migrante

Piše: Moja Dolenjska

Vladi urad za oskrbo in integracijo migrantov je v zadnjem času objavil več obvestil ali javnih naročil, med drugim tudi za prehrano v Izpostavi azilnega doma in nastanitvenem centru v Logatcu. Vse v skladu z uredbo o zelenem javnem naročanju. Ni hec! Do 450 ali več obrokov dnevno.

Obvestilo o javnem naročilu je urad objavil 28. februarja 2025, gre pa za naročilo za izvajanje celodnevne oskrbe s prehrano – v skladu z Uredbo o zelenem javnem naročanju.

– Najmanj 15 % živil mora biti pridelanih oz. predelanih na ekološki način.

– Najmanj 20 % živil mora biti pridelanih iz shem kakovosti, ki so opredeljene v Zakonu o kmetijstvu ali predpisih, ki urejajo sheme kakovosti.

Določena so pravila celo za papirnate serviete, te morajo izpolnjevati zahteve iz uredbe o zelenem javnem naročanju. Tudi vsa odpadna embalaža mora biti v skladu z uredbo.

Naročajo za čas 24 mesecev, z možnostjo podaljšanja še za dodatnih 12 mesecev. Razpis je odprt do 31. marca 2025.

Pogodbo bodo sklenili z naročnikom ki bo oddal »dopustno ponudbo«. Okvirna cena ni zapisana, znano pa je, da prehrana azilantov in nezakonitih migrantov ne bo financirana s sredstvi EU, pač pa bo šlo iz državnega proračuna (v breme vseh davkoplačevalcev).

Izdelki iz zelenega javnega naročanja so: meso in mesni izdelki, mleko in mlečni izdelki, jajca, med, moka in izdelki iz moke, olje in kis, pekovski izdelki (kruh in slaščice), pijače, sadje in izdelki iz saja, semena, splošno prehrambeno blago (npr. škrob), zelenjava in izdelki iz zelenjave ter drugo.

Zajtrk je od 7. do 9.30, kosilo od 12.30 do 14. in večerja od 18.30 do 20. ure.

Izvajalec mora pri pripravi hrane upoštevati prehrambne navade nastanjenih oseb. V posebnih okoliščinah in v dogovoru z naročnikom, mora izvajalec prilagoditi sestavo jedilnikov ter urnik delitve obrokov – kot na primer v času posta (oz. drugih posebnosti pri nastanjenih osebah). V primeru drugačnih prehrambnih navad, bo naročnik o tem obvestil izvajalca.

Posoda in pribor mora biti iz materiala za enkratno uporabo

Predviden obseg javnega naročila: dnevno tudi do 450 in več obrokov

Iz dokumentacije je razvidno, da iščejo cene za več rangov, in sicer za celodnevne obroke (zajtrk, kosilo, večerja). Cene so odvisne glede na število oseb/dan in glede na vrsto zagotavljanja obrokov (zajtrk, kosilo, večerja, hladni (suhi) obrok in različne celodnevne prehrane (otroci, nosečnice oz. doječe matere, diete)), in sicer:

RANG A: od 1 do 40 oseb,

RANG B: od 41 do 80 oseb,

RANG C: od 81 do 140 oseb,

RANG D: od 141 do 200 oseb,

RANG E: od 201 do 300 oseb,

RANG F: od 301 in več oseb.

Cene bodo fiksne za 12 mesecev, po preteku tega obdobja se cene lahko usklajujejo v skladu z določili v dokumentaciji in določili v okvirnem sporazumu.

Dnevno število naročenih obrokov je odvisno od dnevnih potreb oziroma števila nastanitev na lokaciji, zato se lahko dnevno spreminja. Dnevno najmanjše število nastanjenih oseb je lahko 0, največje dnevno število redno nastanjenih oseb je 450, v izjemnih situacijah tudi več, v tem primeru bo naročnik izvajalca o tem obvestil.

Ponudnik / izvajalec mora v seznamu navesti vsa ekološka živila, ki jih bo uporabljal pri pripravi obrokov za posamezen sklop. Seznamu mora priložiti tudi ekološki znak oz. certifikat, ki dokazuje, da je živilo pridelano oz. predelano skladno s predpisi za ekološko kmetovanje. V vladnem uradu si pridržujejo pravico do preverjanja podatkov ponudnika. Izvajalec pa mora skrbeti za redno preverjanje veljavnosti certifikatov.

Jedilnik mora biti potrjen in napisan v slovenskem in angleškem jeziku. V primeru zavrnitve posamezne jedi zaradi neustreznosti vonja, okusa ali videza pa bo izvajalec najkasneje v roku dveh ur od zavrnitve jedi pripravil nov suh obrok.

Vir: Uradni list RS – Portal javnih naročil