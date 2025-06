Prijeli tihotapca in več kot 200 tujcev, ki so nezakonito prestopili mejo

Piše: C. R.

Policisti so 29. junija popoldne na mejnem prehodu Obrežje ustavili osebni avtomobil Audi A4 z italijanskimi registrskimi oznakami. Med postopkom so ugotovili, da 51-letni državljan Romunije v vozilu prevaža pet državljanov Iraka, ki so nedovoljeno vstopili v Slovenijo.

Romunskemu vozniku so odvzeli prostost, ga pridržali in mu zasegli vozilo. Zaradi suma storitve kaznivega dejanja prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države bo kazensko ovaden in priveden pred preiskovalnega sodnika. Policijski postopki z državljani Iraka še potekajo.

Poleg tega so policisti Policijske postaje Brežiceminuli konec tedna na območju krajev med Rigoncami, Dobovo, Obrežjem, Jereslavcem, Kapelemi, Mihalovcem in Podgračenim izsledili in prijeli skupno 240 tujcev, ki so nezakonito prestopili mejo.

Med prijetimi je bilo največ državljanov Bangladeša (49), sledijo jim državljani Egipta (28), Palestine (23), Iraka (20), Maroka in Pakistana (po 16), Afganistana (15), Indije (11), Sirije (9), Alžirije in Nepala (po 7), Turčije (5), Jemna (3) ter Rusije (1).

Postopki z vsemi tujci, ki so bili prijeti zaradi nezakonitega vstopa v državo, še vedno potekajo.

Policija ob tem opozarja na resnost problematike tihotapljenja ljudi in poudarja, da bodo v sodelovanju z drugimi službami tudi v prihodnje izvajali okrepljen nadzor na mejnih območjih.