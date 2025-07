Pravcata filmska akcija na obmejnem območju – policija je sporočila naslednje …

Piše: C. R.

Včeraj popoldne se je na Primorskem zgodila pravcata spektakularna akcija, saj se tuji državljan ni odzival na policijska navodila, naj ustavi.

Ob 15.30 so policisti na avtocesti pred izvozom Razdrto namreč pričeli zaustavljati osebni avtomobil Mercedes Benz, poljskih registrskih številk, ki na znake ni ustavljal, ampak je pospešeno in objestno peljal proti Italiji. Predrznež je pri tem krepko stopil na plin in dosegel hitrost tudi 200 kilometrov na uro, pri čemer je huje ogrožal varnost ostalih udeležencev.

Pri Kozini je zapustil avtocesto in se napotil čez mejo v Italijo, peljal proti Bazovici, Trstu, Opčinam in nato nazaj proti Sloveniji. Slovenski policisti so peljali za njim in obveščali italijanske varnostne organe v skladu s sporazumom. Mejo je ponovno prečkal na Fernetičih, pri čemer je zapeljal na napačno stran avtoceste in zavil levo, v nasprotni smeri na priključek za A3 (za smer Italija). Nato je zavil desno čez nadvoz A3, zapeljal v krožišče, naredil krog po krožišču in zapeljal iz krožišča nazaj proti nadvozu po pasu za vključitev v krožišče ter pri tem trčil v policijsko službeno vozilo, ki je pravilno pripeljalo v smeri krožišča. Vozilo je po trku prebilo varnostno ograjo in pristalo v jarku ob avtocesti, s tem se je rogoviljenje tudi končalo.

Možje postave so razlog za takšno ravnanje hitro ugotovili. Za volanom je bil namreč 38-letni Turek, ki je prevažal še dva svoja rojaka, seveda ilegalna migranta. Vsi trije so bili poškodovani, voznik huje, in so jih z reševalnim vozilom odpeljali v SB Izola. Ko se bo voznik opomogel, bo seveda sledilo pridržanje in kazenska ovadba za nevarno vožnjo ter nezakonito prehajanje meje, oba potnika pa sta zaprosila za azil.

Promet je bil ponovno sproščen ob 19.50.