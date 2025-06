Policisti v enem dnevu prijeli skoraj sto ilegalcev

Piše: C. R.

Policisti so v preteklem dnevu na območju Policijske postaje Brežice izsledili in prijeli skupno 88 tujcev, ki so nedovoljeno prestopili državno mejo.

Med njimi je bilo 20 državljanov Bangladeša, 20 Pakistana, 16 Afganistana, 15 Sirije, pet Alžirije, štirje državljani Konga, po dva državljana Indije, Iraka, Maroka in Egipta ter po en državljan Šrilanke, Turčije in Palestine.

Na območju Policijske postaje Črnomelj pa so policisti prijeli še dva državljana Afganistana in enega državljana Maroka, na območju Policijske postaje Metlika pa po enega državljana Bangladeša in Maroka.

Policijski postopki s prijetimi tujci, ki so nezakonito prestopili mejo, še potekajo.