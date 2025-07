Policisti prijeli tudi danes večjo skupino tujcev, ki so nedovoljeno prestopili mejo

Piše: C. R.

Policisti so na območju Policijske postaje Brežice (Rigonce, Obrežje, Dobova, Loče, Brežice, Jereslavec, Slovenska vas) izsledili in prijeli skupno 46 tujcev, ki so nedovoljeno prestopili državno mejo.

Med prijetimi je bilo 15 državljanov Afganistana, sedem Egipta, šest Bangladeša, pet Kitajske, trije Sirije, trije Pakistana, dva Alžirije, dva Maroka, ter po en državljan Irana in Rusije.

Na območju Novega mesta so policisti prijeli še dva državljana Maroka.

Policijski postopki z vsemi tujci še potekajo.