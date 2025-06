Policisti na območju Brežic prijeli večje število migrantov

Piše: C. R.

Policisti so včeraj na območju Policijske postaje Brežice, natančneje v krajih Jereslavec, Loče, Kapele, Rakovec, Rigonce in Bukošek, izsledili in prijeli večje število tujcev, ki so nedovoljeno prestopili državno mejo.

Skupno so obravnavali 74 oseb: 23 državljanov Bangladeša, 17 Palestincev, 12 državljanov Indije, 7 Afganistancev, 6 državljanov Maroka, 4 Kitajce, 3 državljane Nepala ter po enega državljana Gane in Siera Leone.

Policijski postopki z njimi še vedno potekajo, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto.