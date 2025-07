Piše: C. R.

Ormoški policisti so včeraj okoli 23.30 na železniški postaji v Središču ob Dravi izsledili pet tujih državljanov, ki so nedovoljeno prestopili državno mejo.

Po preverjanju je bilo ugotovljeno, da gre za državljane Turčije. Vsi so zaprosili za mednarodno zaščito in so bili v skladu s postopkom nastanjeni v azilni dom.