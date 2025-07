Policisti imeli polne roke dela, prijeli skoraj tristo ilegalcev

Piše: C. R.

Policisti so na območju Policijske postaje Brežice, ki zajema kraje Rigonce, Dobova, Obrežje, Jereslavec, Rakovec, Slovenska vas, Brežice, Loče, Velika Dolina, Ribnica, Kapele in Stara vas, konec tedna izsledili in prijeli skupno 274 tujcev, ki so nedovoljeno prestopili državno mejo.

Med prijetimi je bilo 151 državljanov Egipta, 38 državljanov Afganistana, 18 Pakistancev, 11 Kitajcev, 11 Bangladešanov, osem Turkov, sedem Indijcev, pet Maročanov, štirje državljani Nepala, štirje Iranci, štirje dodatni Indijci, dva Jordanca, dva Palestinca, dva državljana Šrilanke ter po en državljan Alžirije, Rusije, Toga in Azerbajdžana.

Policijski postopki z vsemi tujci, ki so nezakonito vstopili v Slovenijo, še potekajo.