Policija prijela več kot 200 tujcev zaradi nedovoljenega prehoda meje

Piše: C. R.

Policisti so v petek in čez vikend dneh na območju Policijske postaje Brežice in Policijske postaje Črnomelj izsledili ter prijeli več kot 200 tujcev, ki so nedovoljeno prestopili državno mejo.

Na območju PP Brežice (Rigonce, Dobova, Loče, Obrežje, Jereslavec, Kapele, Slovenska vas, Rakovec, Planina v Podbočju, Bukošek, Podvinje, Mihalovec, Globoko) so policisti obravnavali 56 državljanov Bangladeša, 24 Egipta, 21 Sirije, 18 Afganistana, 13 Palestine, 13 Maroka, 12 Pakistana, 11 Indije, osem Gane, osem Iraka, šest Turčije, štiri Nepala, štiri Kameruna, štiri Toga, tri Alžirije, dva Jemna ter po enega državljana Kitajske, Somalije, Irana in Sierra Leone.

Na območju PP Črnomelj (Paunoviči, Vinica, Žuniči) pa so prijeli devet državljanov Egipta, štiri Maroka ter po enega državljana Alžirije, Somalije in Sirije.

Policijski postopki s tujci še potekajo, so sporočili s Policije.