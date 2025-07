Policija prijela tihotapca in tujce, ki so nezakonito vstopili v Slovenijo

V sredo nekaj po 11. uri so policisti Posebne policijske enote za izravnalne ukrepe (PPIU) Policijske uprave Novo mesto med nadzorom na območju Kostanjevice na Krki ustavili osebni avtomobil znamke Škoda z avstrijskimi registrskimi oznakami. Voznik je ob ustavitvi poskušal pobegniti peš, a so ga policisti hitro prijeli.

Ugotovili so, da gre za 44-letnega državljana Turčije, ki je v vozilu prevažal devet tujcev, ki so nedovoljeno vstopili v Slovenijo. Dva izmed njih sta bila skrita v prtljažniku. Vozniku – osumljenemu tihotapcu – so odvzeli prostost, ga pridržali in mu zasegli vozilo. Zaradi suma kaznivega dejanja »prepovedano prehajanje meje ali ozemlja države« ga bodo s kazensko ovadbo privedli pred preiskovalnega sodnika.

Policijski postopki z osmimi državljani Afganistana in enim državljanom Pakistana, ki so jih prijeli skupaj s tihotapcem, še potekajo.

Policisti so v zadnjem dnevu na območju Policijske postaje Brežice prav tako izsledili in prijeli skupno 71 tujcev, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Med njimi je bilo 28 državljanov Bangladeša, 17 državljanov Afganistana, 14 državljanov Pakistana, šest državljanov Indije, dva državljana Iraka in po eden državljan Alžirije, Maroka in Šrilanke.