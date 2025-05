Nezakonite migracije znova v ospredju; Ugrabljali ilegalce in izsiljevali njihove družine

Piše: C. R.

Nedavna razkritja o ugrabljanju in izsiljevanju nezakonitih migrantov v Sloveniji in Italiji razkrivajo temno plat nezakonitih migracij, ki jih izkoriščajo kriminalne združbe za pridobivanje protipravne koristi.

Koprski kriminalisti so v sodelovanju z italijanskimi kolegi razbili kriminalno združbo, ki je nezakonite migrante, predvsem iz Indije, Pakistana, Nepala in Afganistana, po prihodu v Italijo ugrabljala in izsiljevala njihove družine za denar. V enem od primerov so migranta zadrževali v stanovanju v Trstu, ju pretepali ter posneli nasilje, posnetke pa poslali družinam v Indiji z zahtevo po 2000 evrih odkupnine. Ugrabitelja sta bila v tem primeru Pakistanca.

Primeri, kot je ta, poudarjajo, kako nezakonite migracije omogočajo kriminalnim združbam, da izkoriščajo ranljive posameznike. Migranti, ki potujejo po balkanski poti prek Bosne in Hercegovine, Hrvaške in Slovenije v Italijo, pogosto postanejo tarče tihotapcev, ki jim obljubljajo varen prehod, nato pa jih izkoriščajo za finančno korist.

Preiskava je potekala v sodelovanju med varnostnimi organi Slovenije, Italije, Hrvaške in Bosne in Hercegovine. Tržaški sodnik je izdal sedem pripornih nalogov, med drugim za 20-letnega Pakistanca, ki so ga prijeli v Logatcu, in 23-letnega Afganistanca, ki je bil že novembra lani v Sloveniji aretiran zaradi izsiljevanja in pretepanja migrantov.

Ti dogodki poudarjajo nujnost urejanja migracijskih tokov in preprečevanja nezakonitih migracij, ki predstavljajo tveganje tako za migrante kot za družbo. Zagotavljanje varnih in zakonitih poti za migracije ter učinkovito mednarodno sodelovanje pri preprečevanju kriminalnih dejavnosti so ključni za zaščito ranljivih posameznikov in ohranjanje varnosti v regiji.