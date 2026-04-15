Nezakonite migracije se nadaljujejo, skoraj sto migrantov v enem dnevu

Piše: C. R.

Policisti so na območju Policijske postaje Brežice, v krajih Rigonce, Dobova, Slovenska vas, Loče, Obrežje, Rakovec in Kapele, izsledili in prijeli skupno več skupin tujcev, ki so nedovoljeno prestopili državno mejo.

Med njimi je bilo 16 državljanov Afganistana, 13 državljanov Bangladeša, 12 državljanov Pakistana, sedem državljanov Indije, šest državljanov Sudana, pet državljanov Kitajske, pet državljanov Nepala ter po en državljan Alžirije, Turčije, Iraka, Šrilanke in Kenije.

Na območju Policijske postaje Črnomelj, v krajih Bedenj, Preloka in Žuniči, so policisti prav tako obravnavali nedovoljene prehode meje ter prijeli 16 državljanov Sudana.

Policijski postopki s tujci, ki so nedovoljeno prestopili državno mejo, še potekajo