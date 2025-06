Nedovoljeni prehodi meje: Policisti znova prijeli več ilegalcev na območju Brežic

Piše: C. R.

Policisti Policijske postaje Brežice so v zadnjem dnevu na območju Rigonce, Rakovca, Obrežja, Mihalovca in Slovenske vasi izsledili in prijeli skupino tujcev, ki so nedovoljeno prestopili državno mejo.

V postopkih je bilo prijetih skupno 23 oseb, med njimi sedem državljanov Afganistana, štirje državljani Pakistana, trije državljani Bangladeša, dva državljana Palestine, dva državljana Maroka ter po en državljan Egipta, Sirije in Nepala.

Policijski postopki s prijetimi osebami še potekajo, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto.

Policija ob tem poudarja, da nadzor meje ostaja ena izmed prioritetnih nalog, in obvešča javnost, da bo o vseh pomembnejših ugotovitvah nadalje obveščala.