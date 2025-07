Nedovoljeni prehodi državne meje: Policisti prijeli več deset tujcev

Piše: C. R.

Policisti Policijske postaje Brežice so v zadnjem dnevu na območjih Dobove, Rigonc, Obrežja in Slovenske vasi izsledili in prijeli več oseb, ki so nezakonito prestopile državno mejo.

Skupno so obravnavali 45 tujcev, med njimi 11 državljanov Egipta, šest državljanov Palestine, šest državljanov Konga, šest državljanov Jemna, štiri državljane Kitajske, štiri državljane Irana, tri državljane Alžirije ter po enega državljana Pakistana, Kazahstana, Turčije in Jordanije.

Policijski postopki z njimi še potekajo.