Na območju Brežic in Sevnice prijeli večjo skupino nezakonitih migrantov

Piše: C. R.

Policisti so na območju Policijske uprave Novo mesto v zadnjem dnevu prijeli skupno 81 tujcev, ki so nezakonito prestopili slovensko državno mejo. Največ jih je bilo izsledeno na območju Policijske postaje Brežice, v krajih Jereslavec, Rakovec, Dobova, Rigonce, Obrežje in Ribnica.

Med prijetimi je bilo 17 državljanov Bangladeša, 13 Pakistancev, 8 Maročanov, 7 Afganistancev, 7 Indijcev, 6 državljanov Kameruna, 4 državljani Libanona, 4 Egipčani, 4 državljani Sirije, 2 državljana Šrilanke, ter po en državljan Turčije, Tanzanije, Tunizije in Kitajske.

Na območju Policijske postaje Sevnica, natančneje v kraju Sevnica, pa so policisti prijeli še 2 državljana Nepala.

Vsi tujci so mejo prestopili nezakonito, policijski postopki z njimi pa še potekajo. Za zdaj ni znano, ali bodo posamezniki zaprosili za mednarodno zaščito ali bodo vrnjeni v državo, iz katere so vstopili.

Policija tudi v poletnih mesecih opozarja na povečan pritisk nezakonitih migracij predvsem na območju jugovzhodne Slovenije, kjer je Slovenija še naprej pomembna tranzitna država na Balkanski poti proti zahodni Evropi.