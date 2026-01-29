Migrantom pomagamo, našim otrokom pa prodajajo droge?

Piše: Peter Jančič (Spletni časopis)

Po več informacijah o posilstvih, krajah in preprodajanju drog, o preprodajanju drog na Metelkovi sem poročal tudi nedavno, kako je sodnica oprostila migranta tega dejanja, mu je pa hkrati zasegla drogo in druge pripomočke za preprodajo, sem prejel nenavadno anonimko, ki dodatno kaže, da državi zagotavljanje varnosti uhaja iz rok in da nezakonitim migranti, ki jim država velikodušno zagotavlja finančno in drugo pomoč, preprodajajo mamila našim otrokom.

Verjetno je, da migrante za preprodajo drog zlorabljajo tolpe iz Balkana, ki jih tudi pomagajo tihotapiti v našo državo. Za pojasnilo, ali so točne informacije o incidentu, kako bi naj migranti ta mesec napadli dva policista, ki sta ulovila preprodajalca drog, sem prosil policijo, ki kriminalna dejanja migrantov javnosti sicer sistematično prikriva kot je pokazal primer več posilstev in nasilnih dejanj, ki jih je Maročan Alija Safini zagrešil, ko je prišel iz zapora zaradi nasilja nad ženskami že prej.

Celotno anonimno pisanje je takšno:

Pismo o dogajanju na Metelkovi

“Naj se vam najprej opravičim, če bo moje pismo zvenelo nekoliko razburjeno – trudim se biti politično korektna, a v meni vre vihar čustev in etične dileme. Kot 48-letna univerzitetno izobražena ženska, ki sem večino življenja preživela v akademskem okolju in se identificiram z vrednotami leve politike – solidarnostjo, socialno pravičnostjo in progresivizmom –, sem globoko razočarana nad njenim pasivizmom. Ta intimna opcija, ki mi je bila vedno blizu, se mi zdaj kaže kot impotentna, ujeta v lastnih ideoloških okvirih, ki preprečujejo odkrito soočenje z realnostjo. Zato se obračam tudi na vas, desne medije, čeprav to nasprotuje moji notranji usmeritvi; vsaj vi poročate brez olepšav, brez tistega samocenzurnega filtra, ki ga levičarski mediji pogosto uporabijo, da bi ohranili iluzijo harmonije. Sem mama in skrb za otroka, ki odrašča v tem vse bolj kaotičnem okolju, me preganja do te mere, da resno razmišljamo o selitvi. Preden pa to storimo, bom poskusila narediti vse, kar je v moji moči, da se stvari premaknejo – da se glasovi navadnih ljudi, kot sem jaz, slišijo. Kot alternativka in upornica po duši sem vedno podpirala prostore svobode in kreativnosti, kakršna je bila nekoč Metelkova, a danes se zdi, da je ta ideal izdan. Dogodki v zadnjih letih v Ljubljani, zlasti v okolici Metelkove in Tabora, se katastrofalno slabšajo. Zadnji ukrep policije, ki je Metelkovo označila za varnostno območje, brez kakršnekoli jasne razlage, me je dokončno razjezil. Ljudje – mi, prebivalci! – si zaslužimo vedeti, kakšne konkretne grožnje nam pretijo. Slišimo govorice z ulic, a nihče nas ne posluša ali nam ne pomaga. Živim v neposredni bližini, v blokih s pogledom na Metelkovo, zato sem priča vsemu temu iz prve roke. Ne govorim o nekdanjih “sladkih skrbeh”, kot so glasne množice v poletnih mesecih ali rolkarski park – to so bile malenkosti v primerjavi s tem, kar se dogaja zdaj. Alternativna kultura, ki jo tako cenim, je že davno izginila, nadomestila pa jo je manipulacija. Ne razumem, kako lahko uporabniki Metelkove v intervjujih trdijo, da se nič ne dogaja, medtem ko se bojijo izgubiti svoje skoraj brezplačne prostore. Pohlep po denarju in privilegijih prevlada nad resnico, kar me kot levičarko boli še posebej globoko, saj smo mi tisti, ki bi morali stati za transparentnostjo.

V zadnjem času je Metelkova postala zbirališče migrantov, predvsem iz Alžirije, Maroka in drugih regij, ki so večinoma nastanjeni na Kotnikovi in podobnih lokacijah. Čakala sem na medijsko pojasnilo nedavnega dogodka, a ga ni bilo, zato ga podajam sama. V soboto, 17. januarja 2026, sem opazila skupino mladih moških, ki so se zadrževali na območju – nič nenavadnega, pomislila sem, da gre spet za uporabnike prepovedanih substanc, ki tam opravljajo svoje posle. Stvari so se nenadoma zapletle: začel se je prepir, prerivanje, cukanje in vpitje. Ko sem zaslišala krike “Stoj, policija!”, sem postala pozorna in ugotovila, da gre za napad gruče migrantov (5-6 migrantov po videzu Tunizijci ali Maročani) na dva civilna policista. Eden od migrantov je zgrabil torbico in zbežal za vogal. Zaradi lastne varnosti sem se umaknila od okna in dogajanje spremljala le od daleč; policista sta zadrževala enega od napadalcev in čakala na okrepitve. Kasneje sem poizvedovala pri lokalnih brezdomcih, ki so mi povedali, da so prijeli Alžirca, ki ni oborožen, a se je že prej hvalil na Metelkovi in strašil domače brezdomce z grožnjami: da je že moril v Grčiji in da bodo oni naslednji, če ne bodo sodelovali. Hvalil se je tudi z ropi in da je član kriminalne grupe ter da bo on prevzel stvari na Metelkovi.

Sedaj pa prosim za pojasnila in razlago: Ali je res takšna oseba bila na Metelkovi? Ali je res v preteklosti izvedla ta opisana dejanja – umor, rop, nasilništvo? Kako je šel skozi sistem in kje je šlo narobe? In kdo bo prevzel odgovornost, v kolikor se dejstva potrdijo.

DEJSTVA:

17.1.2026 v soboto sta dva policista SKP LJ v civilu opravljala pregled obremenjenih območij in želela za statistiko narediti zaseg prepovedne trave-konoplje -med civilnim patruliranjem je do njiju pristopil migrant Alžirije in jima ponudil kokain. -pristala sta na nakup, migrant je izvlekel drogo ona dva pa sta se identificirala s službeno značko -migrant je poskusil pobegniti vendar sta ga prijela in začelo se je prerivanje -med tem je migrantu padla na tla torba iz katere je dal prepovedano drogo in videti je bilo, da je te droge še več. -v tistem trenutku je ta dva omenjena policista napadla gruča drugih migrantov (navajata pet) ki so bili prisotni v bližini in razvnel se je pretep -nekako sta uspela zadržati tega migranta iz Alžirije do prihoda pomoči -ugotovilo se je sledeče:

Migrant je v Sloveniji zabeležen kot:

MESSAOUD EL HABIB, datum rojstva: 1.1.1999, državljan Alžirije, isti migrant je v Grčiji zabeležen kot: BOCA BACHA HATIM, datum rojstva: 28.9.1995. Kaj vemo o njemu: Gre za migranta, ki na območju Slovenije prodaja kokain, za njem je razpisana RDEČA TIRALICA zaradi umora ki ga je izvršil v Grčiji, išče se ga tudi za ROPE in ORGANIZIRAN KRIMINAL, pri napadu mu je pomagalo 5 migrantov iz Tunizije in Maroka, pomagali so tako da so napadli policista in odnesli torbico