Piše: C. R.

Policisti so na območju PP Brežice (Loče, Obrežje) izsledili in prijeli tri državljane Kitajske, dva državljana Bangladeša, državljana Maroka, državljana Pakistana, državljana Indije, državljana Afganistana in državljana Burundija.

Policijski postopki s tujci, ki so nedovoljeno prestopili državno mejo, še potekajo.