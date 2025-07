(INTERVJU) Łukasz Hernas: Naše patrulje delujejo podnevi in ponoči

Piše: Álvaro Peñas

Poljska vlada se je v skladu s politiko nemške zvezne policije, ki v nočnih operacijah pripelje nezakonite priseljence na poljsko ozemlje, odločila, da ponovno vzpostavi mejne kontrole na svoji meji z Nemčijo.

Vendar pa se je zunaj uradnih kanalov pojavilo državljansko gibanje, ki si prizadeva za reševanje te situacije, imenovano Ruch Obrony Granic (Gibanje za obrambo meje), ki patruljira na nemški meji, da bi preprečilo nezakonite vstope in operacije nemške policije. O razmerah v Gubinu, poljskem mestu, ki meji na Nemčijo, smo se pogovarjali s prostovoljcem gibanja Łukaszom Hernasom.

Kdaj se je v vašem mestu začel opažati prihod nezakonitih priseljencev z meje?

Kot prebivalec Gubina sem spomladi letos opazoval pritok nezakonitih beguncev iz Nemčije. Vendar pa zdaj vemo, da se je postopek začel veliko prej.

Kdaj se je v vašem mestu pojavil Ruch Obrony Granic?

Prostovoljci gibanja so začeli v Gubin prihajati junija in takrat sem se odločil, da se jim pridružim skupaj z drugimi lokalnimi patrioti.

Kako so patrulje organizirane in katere druge dejavnosti izvajajo prostovoljci?

Patrulje so prostovoljna pobuda, organiziramo jih sami. Vsak, ki to lahko stori, se v prostem času preprosto pridruži drugim prostovoljcem in obkroži obmejno območje. Varujemo meje: migrante, poslane z nemške strani, pošiljamo nazaj, čeprav vemo, da jih nato prepeljejo na druge kraje, kjer jih ne moremo doseči. Nikomur ne škodujemo, preprosto poskušamo imeti situacijo pod nadzorom. Naše patrulje delujejo podnevi in ponoči, ker je veliko ljudi, ki so pripravljeni braniti meje.

Premier Tusk je izrazil namero, da bo proti mejnim patruljam uvedel »red«, in zagrozil z globami in aretacijami. Kakšen je bil doslej odziv poljskih oblasti na vaše patrulje?

Smejimo se premierju Tusku in njegovemu »ukazu«. Mejni policisti so na meji po zaslugi naših dejanj in so na naši strani, tudi policija, z njimi imamo prijateljski odnos. Ne bojimo se posledic. Odziv sedanjih oblasti je v skladu z interesi levičarske nemške politike. Če ne bi bilo močne in utrjene poljske desnice, bi danes morali zapreti okna v Gubinu in imeli bi priseljence pred hišami; seveda le tiste, ki jih Nemci nočejo, bodisi zato, ker niso sposobni za delo bodisi zato, ker so zagrešili kazniva dejanja.

